Экономика
06.01.2024, 20:35

В Европе с прилавков убирают продукцию под брендами Lay’s и Pepsi. Как обстоят дела в Эстонии?

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Во Франции в знак протеста против неприемлемого роста цен из продажи изымают картофельные чипсы Lay’s и продукцию PepsiCo.
Во Франции в знак протеста против неприемлемого роста цен из продажи изымают картофельные чипсы Lay’s и продукцию PepsiCo.
ФОТО: Billy F Blume Jr | Shutterstock via Puzzlepix

Одна из крупнейших сетей супермаркетов Франции Carrefour перестанет продавать продукцию PepsiCo в знак протеста против неприемлемого роста цен на товары компании.

По данным CNN, в магазинах Франции на полках магазинов рядом с продукцией Pepsi, 7upi и чипсами Lay’s появится объявление, извещающее, что товары этих брендов больше не будут представлены в продаже. Как передает партнер BFMTV, партнер CNN, магазины приносят извинения за возникшее неудобство.

BFMTV сообщило также, что сеть Carrefour уберет из ассортимента выпускаемые PepsiCo напитки и снэки во Франции, Италии, Испании и Бельгии. Подобным образом Carrefour пытается оказать давление на крупнейшие в мире предприятия, выпускающие потребительские товары, чтобы они снизили цены, повысившиеся в последние два года из-за роста затрат на энергоносители, сырье и рабочую силу.

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