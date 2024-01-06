06.01.2024, 20:35
В Европе с прилавков убирают продукцию под брендами Lay’s и Pepsi. Как обстоят дела в Эстонии?(49)
ФОТО: | Shutterstock via Puzzlepix
Одна из крупнейших сетей супермаркетов Франции Carrefour перестанет продавать продукцию PepsiCo в знак протеста против неприемлемого роста цен на товары компании.
По данным CNN, в магазинах Франции на полках магазинов рядом с продукцией Pepsi, 7upi и чипсами Lay’s появится объявление, извещающее, что товары этих брендов больше не будут представлены в продаже. Как передает партнер BFMTV, партнер CNN, магазины приносят извинения за возникшее неудобство.