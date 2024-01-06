Окружной суд втрое поднял компенсацию уволенному за отказ вакцинироваться полицейскому из Нарвы(1)
Окружной суд не только подтвердил решение административного суда по жалобе бывшего руководителя патрульной службы Нарвского отделения полиции Александра Урба, который был уволен в конце 2021 года за отказ вакцинироваться, но и втрое увеличил назначенную судом первой инстанции компенсацию, подняв ее до 18 должностных окладов, rus.err.ee.
Тартуский административный суд в конце 2022 года частично удовлетворил жалобу Александра Урба, признав незаконными как само требование обязательной вакцинации, так и решение об увольнении в связи с отказом полицейского делать прививку от Covid-19. Суд первой инстанции также обязал Департамент полиции и погранохраны выплатить Урбу компенсацию в размере шести должностных окладов.
Как сам Урб, так и его бывший работодатель обжаловали это решение в Тартуском окружном суде.
Тартуский окружной суд оставил без удовлетворения апелляцию Департамента полиции и погранохраны и частично удовлетворил жалобу Александра Урба, назначив ему компенсацию за противоправное освобождение от службы в виде 18 должностных окладов и возложив на департамент процессуальные расходы по апелляции.
Окружной суд отметил, что в данном деле было много исключительных обстоятельств, которые оправдывают увеличенный размер компенсации.
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