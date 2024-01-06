Рийбе и Тоотсен: в доме Стенбока аплодируют и пьют шампанское

Утверждения ушедших центристов о том, что партия не принимает активного участия в государственной политике, ошибочны. Председатель Центристской партии Михаил Кылварт недавно передал около 30 тысяч подписей, собранных менее чем за месяц, с требованием отставки Каи Каллас. Центристы под руководством Кыварта постоянно выступали с различными предложениями как лучше организовать политику страны.Город Таллинн, которым руководит Центристская партия, принял амбициозный план по переходу на эстонский язык обучения, выступает за бесплатный общественный транспорт, увеличивает надбавку к пенсии и делает многое другое. Это яркие примеры эффективной деятельности и вклада Центристской партии в государственную политику.

Политический вес и результаты на выборах некоторых вышедших были довольно скромными, на нынешние должности они попали в основном благодаря большому количеству голосов других кандидатов от Центристской партии и, конечно же, высокой позиции в списке. В этом заключалось большое доверие к ним со стороны Центристской партии. Теперь было бы справедливо, если бы вышедшие из партии депутаты подали в отставку, сдали свой мандат и передали его следующим по списку центристам. Наши избиратели голосовали за взгляды и программу Центристской партии Эстонии, а не за поддержку политики правительства Партии реформ.

Скорость, с которой депутатами Рийгикогу было принято решение о выходе из партии, вызывает много вопросов. Некоторая неловкость, которую они явно ощущали, заставляет задуматься о том, что этими, уже бывшими членами Центристской партии, кто-то манипулировал и вынуждал покинуть организацию, отвернуться от свои избирателей.

Танель Кийк выходит из Центристской партии не в первый раз, он уже второй раз присоединяется к социал-демократам. Если взгляды и программа Центристской партии больше ему не по душе, то следует об этом публично объявить избирателям, не искажая сути и не устраивая спектаклей. Из партии уходили и раньше, но людей, которые присоединились к партии гораздо больше.

Участники вчерашней пресс-конференции признались, что вели переговоры с несколькими партиями и утверждали, что их решение уйти из Центристской партии было „совместным“, поскольку их мотивация в партии иссякла. Положительным аспектом этого кризиса является то, что теперь всё стало ясно, и постоянные противоречия внутри партии закончатся. Сложно говорить о сотрудничестве, если партийные товарищи тратят большую часть времени на открытую критику и уничтожение партии.

Рейтинг центристов в последнее время стабилизировался и даже подрос. В последние месяцы партия запустила газету Kesknädal, члены партии регулярно рассказывают о своих планах и взглядах в новой радиопередаче, мы сумели восстановить поддержку в тех округах, где власть ранее была потеряна, например, в Нарве.

Хотим напомнить всем, что Центристская партия всегда становилась сильнее - даже после того, как её ряды покидали опытные политики. Когда 30 марта 1996 года председателем Центристской партии вместо Андры Вейдеманн был избран Эдгар Сависаар, фракцию Центристской партии в Рийгикогу покинули 7 членов: Андра Вейдеманн, Арво Юнти, Рейн Каремяэ, Прийт Аймла, Криста Килвет, Тыну Кырда и Тийт Маде - все очень известные политики того времени. Но партия не остановилась в своем развитии и продолжила работать дальше, стала настолько сильной, что пришла к власти в Таллинне, а вскоре и в стране.

Следующая волна вышедших из партии была в 2004 году, когда из фракции ушла группа, называвшая себя социал-либералами: Пеэтер Крейцберг, Харри Ыунапуу, Свен Миксер, Яанус Марранди, Роберт Лепиксон, Лийна Тыниссон, Олев Лаанярв и Марк Соосаар. Опять же, все очень известные политики того времени. Партия также пережила это и добилась большего успеха, чем раньше, уже на следующих выборах.

Мы пережили и то, что в 2012 году из рядов Центристской партии ушли Сийри Овийр, Вилья Сависаар-Тоомаст, Айн Сеппик, Тоомас Варек, Инара Луигас, Лембит Кальювеэ, Денис Бородич и Райнер Вакра.

Эту волну выхода из партии мы тоже переживем. С уходом людей, которые не разделяют политику и взгляды партии, Центристская партия становиться только сильней. Обновляется круг действующих лиц, появляются новые деятели внутри партии на смену ушедшим. Но что стало с теми, кто ушел ранее? Что ж, Свен Миксер стал очень хорошим писателем, а вот других великих уже и не помнят.

Хотя Центристская партия в последние месяцы находится под давлением, она продолжает твердо отстаивать свою политику. Не стоит бояться, что колеса такой мощной машины, как Центристской партия остановятся, даже если некоторые опытные товарищи ее покинули. Центристская партия продолжит отстаивать свои взгляды и уверенно двигаться вперед к следующим выборам. Важно помнить, что политические изменения — это часть демократического процесса, а также не надо недооценивать память людей - избиратели помнят всё!

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