В Валгамаа под снегом возле автобусной остановки нашли тело 63-летнего мужчины

Как сообщили в субботу радионовости ERR, полиция подозревает, что его смерть наступила в результате переохлаждения

„Следов насилия не обнаружено. Тело будет отправлено на вскрытие“, - рассказал пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Каарел Каллас.

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