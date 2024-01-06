ЧП и криминал
06.01.2024, 14:08

В Валгамаа под снегом возле автобусной остановки нашли тело 63-летнего мужчины

 (9)
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ФОТО: Delfi | Delfi Meedia

Накануне утром в Валгамаа под снегом возле автобусной остановки в деревне Йети было найдено тело 63-летнего мужчины, пишет rus.err.ee.

Как сообщили в субботу радионовости ERR, полиция подозревает, что его смерть наступила в результате переохлаждения

„Следов насилия не обнаружено. Тело будет отправлено на вскрытие“, - рассказал пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Каарел Каллас.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (9)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии