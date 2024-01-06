06.01.2024, 14:08
В Валгамаа под снегом возле автобусной остановки нашли тело 63-летнего мужчины(9)
ФОТО: | Delfi Meedia
Накануне утром в Валгамаа под снегом возле автобусной остановки в деревне Йети было найдено тело 63-летнего мужчины, пишет rus.err.ee.
Как сообщили в субботу радионовости ERR, полиция подозревает, что его смерть наступила в результате переохлаждения
„Следов насилия не обнаружено. Тело будет отправлено на вскрытие“, - рассказал пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Каарел Каллас.
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