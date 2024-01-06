Покинувшие Центристскую партию пополнили Социал-демократическую партию 5775 голосами(27)
На этой неделе четыре депутата парламента, входившие в Центристскую партию, пополнили ряды Социал-демократической партии. На выборах 2023 года эти члены Рийгикогу принесли Центристской партии 5775 голосов.
Члены фракции Центристской фракции в Рийгикогу Танель Кийк, Яак Ааб, Эстер Карузе и Андре Ханимяги сообщили, что покидают Центристскую партию и вступают в Социал-демократическую партию. На состоявшихся в 2023 году парламентских выборах Танел Кийк набрал 2070 голосов, Яак Ааб 1562 голоса, Эстер Карузе 1677 голосов и Андре Ханимяги 466 голосов.
Из Центристской партии вышли также депутаты Рийгикогу Энн Ээсмаа и Керсти Сарапуу, которые в настоящий момент являются беспартийными.
Уже не в первый раз депутаты парламента покидают ряды Центристской партии. Осенью после избрания председателем партии Михаила Кылварт Центристской партии вышли Тынис Мёльдер, Яанус Карилайд и Мария Юферева-Скуратовски. Весной прошлого года Центристская партия получила на выборах 16 мандатов, на сегодняшний день во фракции остались семь человек: Юри Ратас, Вадим Белобровцев, Алексей Евграфов, Андрей Коробейник, Анастасия Коваленко-Кылварт, Лаури Лаатс и Александр Чаплыгин.
На прошлогодних выборах социал-демократы получили 9 мандатов, теперь вместе с покинувшими Центристскую партии. Депутатами они имеют в Рийгикогу 13 мандатов.
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