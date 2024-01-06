Покинувшие Центристскую партию пополнили Социал-демократическую партию 5775 голосами

Члены фракции Центристской фракции в Рийгикогу Танель Кийк, Яак Ааб, Эстер Карузе и Андре Ханимяги сообщили, что покидают Центристскую партию и вступают в Социал-демократическую партию. На состоявшихся в 2023 году парламентских выборах Танел Кийк набрал 2070 голосов, Яак Ааб 1562 голоса, Эстер Карузе 1677 голосов и Андре Ханимяги 466 голосов.

Из Центристской партии вышли также депутаты Рийгикогу Энн Ээсмаа и Керсти Сарапуу, которые в настоящий момент являются беспартийными.

На прошлогодних выборах социал-демократы получили 9 мандатов, теперь вместе с покинувшими Центристскую партии. Депутатами они имеют в Рийгикогу 13 мандатов.

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