В праздники мать с больным ребенком семь часов ждала очереди в ЕМО. Таллиннская детская больница: было рекордное количество обращений(5)
Обратившаяся в Delfi мама маленького ребенка рассказала, что 23 декабря ей и ее сыну пришлось семь часов ожидать приема врача в отделении экстренной медицины Таллиннской детской больницы. Заведующая педиатрической клиникой больницы Реэт Раукас: в период распространения инфекционных заболеваний и в праздники количество обращений в ЕМО увеличивается.
Как рассказала Кайса*, ночью 22 декабря у ее 4-летнего сына сильно заболел живот, и в три часа ночью семья вызвала скорую помощь. Медики осмотрели ребенка, заверили, что его состоянию ничего не угрожает и посоветовали на следующий день обратиться в отделение экстренной медицины, если у ребенка поднимется температура или вернутся боли. На следующий день ребенок снова стал жаловаться на боли в животе. „Когда такой маленький ребенок говорит, то животик болит везде, то начинаешь подозревать, что это может быть аппендицит“, - сказала мама.