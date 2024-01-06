Новости Эстонии
06.01.2024, 11:41

В праздники мать с больным ребенком семь часов ждала очереди в ЕМО. Таллиннская детская больница: было рекордное количество обращений

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Таллиннская детская больница
Таллиннская детская больница
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Обратившаяся в Delfi мама маленького ребенка рассказала, что 23 декабря ей и ее сыну пришлось семь часов ожидать приема врача в отделении экстренной медицины Таллиннской детской больницы. Заведующая педиатрической клиникой больницы Реэт Раукас: в период распространения инфекционных заболеваний и в праздники количество обращений в ЕМО увеличивается.

Как рассказала Кайса*, ночью 22 декабря у ее 4-летнего сына сильно заболел живот, и в три часа ночью семья вызвала скорую помощь. Медики осмотрели ребенка, заверили, что его состоянию ничего не угрожает и посоветовали на следующий день обратиться в отделение экстренной медицины, если у ребенка поднимется температура или вернутся боли. На следующий день ребенок снова стал жаловаться на боли в животе. „Когда такой маленький ребенок говорит, то животик болит везде, то начинаешь подозревать, что это может быть аппендицит“, - сказала мама.

Было решено обратиться в Таллиннскую детскую больницу. По словам Кайсы, в регистратуре ребенку измерили температуру, дали обезболивающее и взяли кровь на анализ. „Наш номер был 69-й, около десяти часов вечера нас наконец принял врач. В кабинете мы пробыли около шести минут. К счастью, анализы оказались в порядке“, - сказала женщина. У ребенка выявили т.н. желудочный грипп (вызываемый норовирусом) и отправили на амбулаторное лечение, проконсультировав маму.

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