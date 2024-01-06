В праздники мать с больным ребенком семь часов ждала очереди в ЕМО. Таллиннская детская больница: было рекордное количество обращений

Как рассказала Кайса*, ночью 22 декабря у ее 4-летнего сына сильно заболел живот, и в три часа ночью семья вызвала скорую помощь. Медики осмотрели ребенка, заверили, что его состоянию ничего не угрожает и посоветовали на следующий день обратиться в отделение экстренной медицины, если у ребенка поднимется температура или вернутся боли. На следующий день ребенок снова стал жаловаться на боли в животе. „Когда такой маленький ребенок говорит, то животик болит везде, то начинаешь подозревать, что это может быть аппендицит“, - сказала мама.