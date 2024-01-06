В пятницу произошло три ДТП, три человека были доставлены в больницу

В пятницу в 18:30 в Таллинне на улице Пунане произошло дорожно-транспортное происшествие. 32-летний мужчина на автомобиле Nissan Almera сбил 15-летнего молодого человека, переходившего дорогу. По предварительной информации, пешеходу загорелся красный свет. Пострадавшего доставили в больницу.

В пятницу в 19:49 на перекрестке шоссе Харку-Раннамыйза и шоссе Таллинн-Палдиски в волости Сауэ Харьюмаа произошло дорожно-транспортное происшествие. Грузовик Mercedes-Benz Sprinter, которым управлял 40-летний мужчина, столкнулся с автомобилем Mitsubishi Outlander, которым управлял 25-летний мужчина. Водитель Mitsubishi был доставлен в больницу.

В 23:58 в Таллинне на улице Техника произошло дорожно-транспортное происшествие. 68-летний мужчина не справился с управлением автомобиля Suzuki SX4, и автомобиль столкнулся с Toyota Auris, двигавшимся по встречной полосе, за рулем был 30-летний мужчина. Водитель Suzuki был доставлен в больницу.

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