ГРАФИК | Чего ожидать от завтрашних цен на электроэнергию

Завтра с полуночи до часу ночи электричество будет стоить 200 евро за мегаватт-час.

С 16:00 часов цена начнет снова расти. Максимальная цена на электроэнергию завтра будет в 17:00 часов, почти 300 евро за мегаватт-час. Вечером с 20:00 часов до полуночи цена снова опустится до уровня ниже 200 евро.

Сегодня, 5 января, с 19 до 20 часов биржевая стоимость электроэнергии составила 1896 евро за мегаватт-час.

Лишь один раз биржевая цена электричества была выше, такое случилось в августе 2022 года, когда в течение одного часа она составляла 4000 евро за мегаватт-час.

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