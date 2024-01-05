ВИДЕО | Дороги разошлись? Кылварт считает, что Ратас действует против Центристской партии(11)
Председатель Центристской партии Михаил Кылварт говорит, что до последнего момента пытался убедить своих бывших коллег по партии, чтобы они продолжили совместную работу. Теперь он выражает критику. „Те, кто ушли сейчас, не предложили ни одной существенной темы за три месяца“, - говорит он. Критика направлена и в адрес Юри Ратаса, который в настоящее время еще не покинул ряды партии.
Бывший лидер центристов Юри Ратас продолжает свою деятельность в Центристской партии. Со слов Кылварта создается впечатление, что их дороги по сути уже разошлись. „Я предлагал и спрашивал про различные варианты, как он может продолжать активно участвовать в работе партии. У него нет желания. Нынешняя ситуация (шесть депутатов Рийгикогу решили покинуть партию - прим.) не произошла без его участия. Он также участвовал в переговорах“, - говорит Кылварт.
„Возникает вопрос: соответствует ли интересам партии участие бывшего председателя в переговорах о выходе других членов из нее? Какова реальная конечная цель? Связана ли эта цель как-то с будущим партии? К сожалению, нет“.
Вы видите, что ваши дороги с Юри Ратасом разошлись? „Я думаю, что он неоднократно говорил, что не желает сотрудничества. Он уже дал это понять по-разному. И то, что он способствует таким процессам, чтобы люди уходили из партии, — это более чем четкий сигнал“.
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