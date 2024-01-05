ВИДЕО | Дороги разошлись? Кылварт считает, что Ратас действует против Центристской партии

Бывший лидер центристов Юри Ратас продолжает свою деятельность в Центристской партии. Со слов Кылварта создается впечатление, что их дороги по сути уже разошлись. „Я предлагал и спрашивал про различные варианты, как он может продолжать активно участвовать в работе партии. У него нет желания. Нынешняя ситуация (шесть депутатов Рийгикогу решили покинуть партию - прим.) не произошла без его участия. Он также участвовал в переговорах“, - говорит Кылварт.

„Возникает вопрос: соответствует ли интересам партии участие бывшего председателя в переговорах о выходе других членов из нее? Какова реальная конечная цель? Связана ли эта цель как-то с будущим партии? К сожалению, нет“.

Вы видите, что ваши дороги с Юри Ратасом разошлись? „Я думаю, что он неоднократно говорил, что не желает сотрудничества. Он уже дал это понять по-разному. И то, что он способствует таким процессам, чтобы люди уходили из партии, — это более чем четкий сигнал“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.