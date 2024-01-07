ЧП и криминал
07.01.2024, 16:58

Бывшего высокопоставленного сотрудника полиции приговорили к реальному тюремному заключению

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Каупо Мартихин
Каупо Мартихин
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Суд первой инстанции приговорил бывшего высокопоставленного сотрудника полиции Каупо Мартихина к четырем месяцам реального тюремного заключения, пишет Eesti Ekspress.

Суд признал Мартихина виновным в присвоении, подделке счета и его использовании, мошенничестве, разглашении государственной тайны и назначил ему по совокупности наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года, из которых осужденному нужно будет реально отбыть четыре месяца.

„Доказанными оказались почти 70% обвинений“, - резюмировала приговор судья Ингрид Куллерканн.

Сам экс-полицейский в этот снежный день в Тарту на оглашение приговора не прибыл. Решение суда со стоическим спокойствием выслушали его защитники — присяжные адвокаты Урмас Кыргесаар и Кайре Хянилане.

„Обязательно обжалуем“, - сказал Кыргесаар и заметил, что точнее он сможет прокомментировать приговор после более тщательного ознакомления с документом, в котором насчитывается свыше ста страниц.

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