Бывшего высокопоставленного сотрудника полиции приговорили к реальному тюремному заключению

Суд признал Мартихина виновным в присвоении, подделке счета и его использовании, мошенничестве, разглашении государственной тайны и назначил ему по совокупности наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года, из которых осужденному нужно будет реально отбыть четыре месяца.

„Доказанными оказались почти 70% обвинений“, - резюмировала приговор судья Ингрид Куллерканн.

Сам экс-полицейский в этот снежный день в Тарту на оглашение приговора не прибыл. Решение суда со стоическим спокойствием выслушали его защитники — присяжные адвокаты Урмас Кыргесаар и Кайре Хянилане.

„Обязательно обжалуем“, - сказал Кыргесаар и заметил, что точнее он сможет прокомментировать приговор после более тщательного ознакомления с документом, в котором насчитывается свыше ста страниц.