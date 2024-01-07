07.01.2024, 16:58
Бывшего высокопоставленного сотрудника полиции приговорили к реальному тюремному заключению(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Суд первой инстанции приговорил бывшего высокопоставленного сотрудника полиции Каупо Мартихина к четырем месяцам реального тюремного заключения, пишет Eesti Ekspress.
Суд признал Мартихина виновным в присвоении, подделке счета и его использовании, мошенничестве, разглашении государственной тайны и назначил ему по совокупности наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года, из которых осужденному нужно будет реально отбыть четыре месяца.
„Доказанными оказались почти 70% обвинений“, - резюмировала приговор судья Ингрид Куллерканн.
Сам экс-полицейский в этот снежный день в Тарту на оглашение приговора не прибыл. Решение суда со стоическим спокойствием выслушали его защитники — присяжные адвокаты Урмас Кыргесаар и Кайре Хянилане.