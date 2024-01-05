Новости Эстонии
05.01.2024, 16:11

ВИДЕО | Центристскую партию покинули за сутки около 50 человек. Кийк заверил, что это число возрастет

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Несколько источников сообщили порталу Delfi, что за сутки из Центристской партии вышли примерно 50 человек, в том числе и шесть депутатов Рийгикогу.

Delfi побеседовал с Танелем Кийком после пресс-конференции, на которой он и его единомышленники рассказали, почему решили уйти из Центристской партии. На тот момент Кийк подтвердил, что партийные ряды за последние дни покинули десятки человек.

По непроверенной информации, к полудню пятницы (5.01) это число было около 50. Заявления стали активно поступить, когда в четверг выяснилось, что председатель парламентской фракции центристов Кийк и, по всей видимости, еще несколько видных центристов выйдут из партии.

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