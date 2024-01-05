ВИДЕО | Центристскую партию покинули за сутки около 50 человек. Кийк заверил, что это число возрастет

Delfi побеседовал с Танелем Кийком после пресс-конференции, на которой он и его единомышленники рассказали, почему решили уйти из Центристской партии. На тот момент Кийк подтвердил, что партийные ряды за последние дни покинули десятки человек.
По непроверенной информации, к полудню пятницы (5.01) это число было около 50. Заявления стали активно поступить, когда в четверг выяснилось, что председатель парламентской фракции центристов Кийк и, по всей видимости, еще несколько видных центристов выйдут из партии.