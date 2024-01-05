ВИДЕО | Ляэнеметс считает, что личный вопрос Каи Каллас должен остаться внутренним делом Партии реформ

Сегодня стало известно, что шесть членов Рийгикогу покинули ряды Центристской партии, четверо из них официально перейдут к соцдемам. Из интервью с Лаури Ляэнеметсом выяснилось, что это не означает, что партия начнет „качать права“ в правительстве. Устранение налогового горба в следующем году согласовано, а сохранение Каи Каллас на посту премьер-министра является внутренним делом Партии реформ.