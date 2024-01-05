05.01.2024, 21:41
ВИДЕО | Ляэнеметс считает, что личный вопрос Каи Каллас должен остаться внутренним делом Партии реформ(6)
„Иначе мы будем обсуждать это еще много месяцев!“
Сегодня стало известно, что шесть членов Рийгикогу покинули ряды Центристской партии, четверо из них официально перейдут к соцдемам. Из интервью с Лаури Ляэнеметсом выяснилось, что это не означает, что партия начнет „качать права“ в правительстве. Устранение налогового горба в следующем году согласовано, а сохранение Каи Каллас на посту премьер-министра является внутренним делом Партии реформ.
Члены фракции Центристской партии Рийгикогу Танель Кийк, Яак Ааб, Эстер Карузе, Андре Ханимяги и Энн Ээсмаа дали сегодня пресс-конференцию, на которой объяснили свои дальнейшие шаги в политике. Они вышли из партии. Партию покинула также Керсти Сарапуу, которая из-за отъезда за границу не присутствовала на пресс-конференции.