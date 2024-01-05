Центристскую партию покидает и бывший министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс

Лийметс написала в социальных сетях, что с сегодняшнего дня (5.01) более не состоит в рядах Центристской партии. „Хотя я высоко ценю то, что партия сделала в социальной и региональной политике, а также в области здравоохранения, для меня стало сложно воспринимать общий будущий курс Центристской партии“, - объяснила она.

„С осенних выборов руководства для меня в образе и посланиях Центристской партии возникло слишком много запутанного и двусмысленного. После сообщения об уходе из партии многих моих хороших друзей и единомышленников я также потеряла веру в то, что смогу в дальнейшем в качестве эксперта формировать курс Центристской партии во внешней политике и политике безопасности. По этим причинам и в результате этих сомнений и появилось сегодня окончательное решение об уходе из партии“, - добавила Лийметс.

В разговоре с порталом Delfi она отметила, что решение о выходе из Центристской партии принималось недолго. „Не могу сказать, что долго взвешивала это решение, последние месяцы я с тревогой следила за развитием событий и, как уже написала, так как мои единомышленники двинулись дальше, я и сама решила двигаться дальше“, - пояснила Лийметс.

В настоящее время Лийметс не планирует вступать в какую-либо другую партию. „Я решила выйти из партии и двигаться дальше - я спокойно посмотрю, какие темы меня затронут“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.