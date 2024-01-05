ВИДЕО | Кредит не берем? Кая Каллас: мы все же должны найти места, за счет которых сэкономить 400 миллионов

По словам Каи Каллас, на заседании правления Партии реформ речь шла о том, что в бюджете остается дыра в 400 миллионов евро. „Правление партии считает, что для того, чтобы закрыть этот пробел, следует найти места, за счет которых удастся сэкономить, не идти на дополнительные расходы, так как не хотелось бы дополнительно повышать налоги“, - сказала она.

В ответ на вопрос, решено ли отказаться от идеи взять кредит, Каллас еще раз повторила, что нужно искать варианты экономии. По словам Каллас, министр финансов Март Вырклаэв выдвинул различные предложения, касающиеся госбюджета. В ближайшее время вместе с партнерами по коалиции постараются найти компромиссные решения.

Несмотря на заявления многих реформистов о том, что нельзя продолжать идти прежним курсом, на заседании правления, по словам Каллас, речь о том, чтобы переключить передачу, не шла. Комментируя самый низкий за последние пять лет рейтинг Партии реформ, Каллас сказала, что поддержка партии вырастет, как только народ увидит плоды сложных решений.

„Действительно, сейчас тяжело, так как мы несем ответственность и принимаем сложные решения, но выборов в ближайшее время не предвидится“, - сказала Каллас.

По словам Каллас, коалиция станет крепче благодаря тому, что бывшие центристы присоединились к Социал-демократической партии. „Но непосредственно нашей позиции это не касается“, - добавила она, заверив, что реформисты не планируют изгнать из правительства партию Eesti 200.

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