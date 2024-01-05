Кадри Симсон: выход шести депутатов Рийгикогу из Центристской партии – это провал Кылварта на посту председателя

„Кылварт утверждал, что знал об обнародованных сегодня намерениях однопартийцев уже не первую неделю, однако не сделал ничего для того, чтобы убедить соратников по партии не покидать ее ряды. Наоборот, всего один неотвеченный телефонный звонок заместителю председателя партии Яаку Аабу, который бы в этом году мог отметить 30-летие в Центристской партии, стал четким сигналом нежелания сотрудничать“, - написала Симсон.

По словам Симсон, Кылварт своей апатией вредит Центристской партии. „Я знаю, что председатель партии может тратить безумное количество времени и усилий на то, чтобы не допустить раскола партии. Юри Ратас, став председателем, активно этим занимался“, - отметила она.

„Члены сегодняшнего правления Центристской партии – двое Кылвартов, Лаатс и Тоотс, Белобровцев и генсекретарь Аннели Отт – все пришли из других партий. Изначально они выбрали не Центристскую партию, и, наверное, поэтому им безразличны члены Центристской партии, уход которых имеет знаковое значение“, - добавила Симсон.

„С таким руководством Центристская партия утратила в Эстонии свою значимость. Я неоднократно предупреждала, что сконцентрированное в столице руководство приведет к маргинализации. К сожалению, к этому все идет, последние события заставляют всерьез задуматься о своем будущем в Центристской партии“, - отметила Симсон.

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