ПРОГНОЗ | На выходных сохранятся сильные морозы. В начале новой недели погода резко изменится
Сильные морозы не покинут Эстонию и на выходных - прогноз обещает до –30 градусов. Но новая неделя должна принести более комфортные температуры.
Как сообщают синоптики Агентства по окружающей среде, в пятницу (5.01) определяющий погоду в Эстонии антициклон сместится на Финляндию. Со стороны Польши на Литву и Латвию надвигается область низкого давления, ее северная оконечность покроет и Эстонию. Зона осадков расширится в течение дня по всей стране, снег будет сопровождаться метелью, поскольку восточный и северо-восточный ветер будет довольно сильным.
В условиях очень низкой температуры снег легкий, поэтому толщина снежного покрова вырастет до 10-20 см.
Суббота, 6.01
Ночью: облачная с прояснениями погода. Местами снег, кое-где туман. Ветер переменных направлений 1-7, на островах преимущественно северный и северо-восточный 4-9, на побережье порывами до 13 м/c. Температура воздуха -16..-26, местами до -30, на островах и местами на побережье -10..-15°C.
Днем: малооблачно или переменная облачность. На северном побережье и островах местами снег. Кое-где туман. Ветер переменных направлений 1-7, на островах ветер восточных направлений 4-10 м/c. Температура -15..-24, на островах и местами на побережье -8..-14°C.
Воскресенье, 7.01
Ночью: облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер северных направлений 1-7 м/c. Температура -19..-25, местами до -29, на островах и местами на побережье -10..-15°C.
Днем: облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/c. Температура -9..-16, в Юго-Восточной Эстонии -17..-22°C.
Понедельник, 8.01
Ночью: облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер западных направлений 3-9, на северном побережье порывами 13 м/c. Температура -9..-16, в Юго-Восточной Эстонии -17..-23°C.
Днем: облачная с прояснениями погода. Во многих местах небольшой снег. Ветер западных направлений 3-9, на побережье порывами до 13 м/c. Температура воздуха повысится до -1..-7, на побережье островов до +1°C
Вторник, 9.01
Ночью: облачно с прояснениями. Во многих местах снег, на островах и побережье мокрый снег и дождь. Опасность гололеда. Ветер западный и северо-западный 4-10, утром на побережье порывами 14 м/c. Температура воздуха -1..-7, на побережье островов до +1°C, к утру будет повышаться.