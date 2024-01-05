ПРОГНОЗ | На выходных сохранятся сильные морозы. В начале новой недели погода резко изменится

Как сообщают синоптики Агентства по окружающей среде, в пятницу (5.01) определяющий погоду в Эстонии антициклон сместится на Финляндию. Со стороны Польши на Литву и Латвию надвигается область низкого давления, ее северная оконечность покроет и Эстонию. Зона осадков расширится в течение дня по всей стране, снег будет сопровождаться метелью, поскольку восточный и северо-восточный ветер будет довольно сильным.

В условиях очень низкой температуры снег легкий, поэтому толщина снежного покрова вырастет до 10-20 см.

Суббота, 6.01

Ночью: облачная с прояснениями погода. Местами снег, кое-где туман. Ветер переменных направлений 1-7, на островах преимущественно северный и северо-восточный 4-9, на побережье порывами до 13 м/c. Температура воздуха -16..-26, местами до -30, на островах и местами на побережье -10..-15°C.

Днем: малооблачно или переменная облачность. На северном побережье и островах местами снег. Кое-где туман. Ветер переменных направлений 1-7, на островах ветер восточных направлений 4-10 м/c. Температура -15..-24, на островах и местами на побережье -8..-14°C.

Воскресенье, 7.01

Ночью: облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер северных направлений 1-7 м/c. Температура -19..-25, местами до -29, на островах и местами на побережье -10..-15°C.

Днем: облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/c. Температура -9..-16, в Юго-Восточной Эстонии -17..-22°C.

Понедельник, 8.01

Ночью: облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер западных направлений 3-9, на северном побережье порывами 13 м/c. Температура -9..-16, в Юго-Восточной Эстонии -17..-23°C.

Днем: облачная с прояснениями погода. Во многих местах небольшой снег. Ветер западных направлений 3-9, на побережье порывами до 13 м/c. Температура воздуха повысится до -1..-7, на побережье островов до +1°C

Вторник, 9.01