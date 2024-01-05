„Облагая налогами бедных, богатым не станешь“. Председатель соцдемов рад присоединению к партии видных политиков

“При поддержке новых членов партии вырастет роль социал-демократов в отстаивании в обществе солидарности и равных возможностей. Мы стали ведущей политической силой, уравновешивающей правые партии“, – отметил Ляэнеметс.

По его словам, стабильный рейтинг социал-демократов и вступление в ряды партии новых членов указывают на то, что Эстонии нужна левоцентристская сила, отстаивающая интересы среднего класса и ценящая каждого жителя страны.

“Мы видим всё отчетливее, что присущий развивающимся странам уровень налогов не может обеспечить благополучие Северных стран. Облагая налогами бедных, богатым не станешь. В интересах всех жителей и семей нашей страны – более заботливое, сильное и солидарное общество. Так что искренне рад, что к социал-демократам присоединились очень опытные и видные политики, которые помогут нам еще активнее влиять на политику Эстонии“, – подчеркнул Ляэнеметс.

Танель Кийк объяснил свое присоединение к социал-демократам мировоззрением и прежней деятельностью этой партии.

„Социал-демократы отстаивали солидарное здравоохранение, повышение уровня доходов людей и справедливую налоговую систему как в коалиции, так и в оппозиции. Я убежден, что Эстония нуждается в сильной Социал-демократической партии, чтобы мы могли не только на словах, но и на деле достигнуть уровня жизни Северных стран. Я вижу, что в рядах социал-демократов смогу защищать интересы своих избирателей, а также те принципы и ценности, из которых я до сих пор исходил и в работе депутата Рийгикогу, и на министерском посту“, – сказал Кийк.

Парламентская фракция социал-демократов увеличилась с 9 до 13 депутатов.

Вместе с Танелем Кийком и Яаком Аабом теперь в партии семеро политиков с опытом работу на посту министра социальных дел и здоровья.