Ольга Иванова: Юри Ратас остался в партии - это шантаж с его стороны(24)
Сегодня стало известно о выходе из Центристской партии таких видных политиков, как Танель Кийк, Андре Ханимяги, Эстер Карузе, Энн Ээсмаа, Яак Ааб, Керсти Сарапуу. В разговоре с RusDelfi экс-центристка Ольга Иванова обращает внимание на решение Ратаса остаться в партии. Она предполагает, что его мотивация связана с намерением участвовать в выборах в Европарламент. Также Иванова выражает опасения относительно будущего центристов в Таллинне и возможной смены коалиции.
Уход ряда таких ярких политиков может вызывать разнообразные размышления, однако ключевой момент, который многими упускается из виду, - это решение Юри Ратаса остаться в партии, считает Иванова.
„В 2011 году на выборах председателя Ратас проиграл Сависаару, а в 2012 году партию также покинули несколько известных политиков, среди которых были Калле Лаанет, Райнер Вакра, Денис Бородич, Айн Сеппик. Ратас остался, - вспоминает Иванова, - это надо учитывать“.
Экс-центристка полагает, Ратас остался, чтобы пойти по спискам центристов на выборы в Европарламент. „Я думаю - это такой шантаж с его стороны, который, однако, зашел очень далеко. Возможно, Ратас потерял контроль над ситуацией, не достигнув желаемых результатов в переговорах с Кылвартом относительно гарантий по Европарламенту. Это привело к печальным последствиям для нескольких людей“.
Иванова и раньше заявляла, что ситуация с Кийком и Кылвартом будет только усугубляться. „Но, как мы видим, в случае с Кылвартом это произошло очень быстро, - отмечает она. - Соглашусь с мнением, что Кылварт не контролировал эту ситуацию до конца. Скорее всего, был момент, когда его ставили перед выбором: либо Яна Тоом, либо Юри Ратас“.
Для центристов уход столь значимого числа политиков становится серьезной утратой. И пока неизвестно, получится ли у Кылварта восполнить эту брешь.
Другой вопрос - это выживание партии в Таллинне. И будут ли социал-демократы требовать для себя иных позиций, а они будут, уверена экс-политик. „И если центристы на это не пойдут, то будет смена коалиции в Таллинне“.
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