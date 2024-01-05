Ольга Иванова: Юри Ратас остался в партии - это шантаж с его стороны

Уход ряда таких ярких политиков может вызывать разнообразные размышления, однако ключевой момент, который многими упускается из виду, - это решение Юри Ратаса остаться в партии, считает Иванова.

„В 2011 году на выборах председателя Ратас проиграл Сависаару, а в 2012 году партию также покинули несколько известных политиков, среди которых были Калле Лаанет, Райнер Вакра, Денис Бородич, Айн Сеппик. Ратас остался, - вспоминает Иванова, - это надо учитывать“.

Экс-центристка полагает, Ратас остался, чтобы пойти по спискам центристов на выборы в Европарламент. „Я думаю - это такой шантаж с его стороны, который, однако, зашел очень далеко. Возможно, Ратас потерял контроль над ситуацией, не достигнув желаемых результатов в переговорах с Кылвартом относительно гарантий по Европарламенту. Это привело к печальным последствиям для нескольких людей“.

Иванова и раньше заявляла, что ситуация с Кийком и Кылвартом будет только усугубляться. „Но, как мы видим, в случае с Кылвартом это произошло очень быстро, - отмечает она. - Соглашусь с мнением, что Кылварт не контролировал эту ситуацию до конца. Скорее всего, был момент, когда его ставили перед выбором: либо Яна Тоом, либо Юри Ратас“.

Для центристов уход столь значимого числа политиков становится серьезной утратой. И пока неизвестно, получится ли у Кылварта восполнить эту брешь.

Другой вопрос - это выживание партии в Таллинне. И будут ли социал-демократы требовать для себя иных позиций, а они будут, уверена экс-политик. „И если центристы на это не пойдут, то будет смена коалиции в Таллинне“.

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