Украинские беженцы: срок действия документов истекает, ответа по продлению защиты нет. Ждать депортации?

Украинка Ольга вместе с сыном Александром подала ходатайство на продление временной защиты еще 13 ноября. „Обещали дать положительный ответ через месяц, но сейчас прошло почти два, и ответа нет“, — обеспокоена беженка. Срок действия ее документов заканчивается через две недели, и женщина всерьез задумалась о том, что ее ждет и сможет ли она дальше находиться в Эстонии легально.

С подобной ситуацией столкнулись многие военные беженцы, которые стали продлевать временную защиту. Олена из Харькова — одна из тех, кто подала ходатайство на продление за полтора месяца до окончания защиты. „Все, как мне рекомендовали в полиции. Но сейчас я очень сильно нервничаю, так как ответа нет, а дозвониться до отделения не удается уже несколько дней“, — волнуется украинская беженка.

На различных форумах и группах в соцсетях тема продления временной защиты — самая обсуждаемая.

По состоянию на конец ноября имеющих международную защиту граждан Украины в Эстонии насчитывалось немногим более 5500. Вид на жительство на основании временной защиты имеют около 35 500 человек. В начале 2023 года это число превышало 38 000. В прошлом году отказались от временной защиты более 6000 человек. Более 29 000 подали ходатайства об ее продлении.

Журналист RusDelfi обратился за комментарием по данной ситуации в Департамент полиции и погранохраны, где ответили, что сейчас граждане Украины, подававшие заявление на продление статуса временной защиты через электронную систему, действительно столкнулись с удлинившимся сроком ожидания.

„Это связано с большим количеством желающих продлить статус временной защиты, — комментирует ситуацию Марина Пылдма, комиссар бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны. — Сразу хотелось бы успокоить тех граждан Украины, у которых первичный срок статуса защиты подходит к концу. Мы учитываем срок истечения статуса при обработке заявлений и берем их в работу в приоритетном порядке. Однако есть вероятность, что кто-то может получить подтверждение о продлении статуса буквально в последний день действия предыдущего. При этом даже если вдруг строк действия статуса истек, а ответа от Департамента полиции так и нет, это не повод для беспокойства — никто не будет высылать граждан Украины с просроченным статусом временной защиты, если заявление о его продлении у нас в работе“.

В случае возникновения вопросов и для уточнения этапа обработки заявления на продление статуса защиты Департамент полиции и погранохраны рекомендует написать на электронную почту asylum.counsel@counsel.ee