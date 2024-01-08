Украинские беженцы: срок действия документов истекает, ответа по продлению защиты нет. Ждать депортации?

Остаться в Эстонии хотят более тридцати тысяч украинских беженцев — именно столько сейчас подали ходатайство о продлении временной защитой. Но многие из них положительного ответа ждут уже несколько месяцев. Срок действия действующей защиты заканчивается, и украинцы обеспокоены, что из-за просроченных документов их ждет депортация. В ситуации разбирался RusDelfi.
Украинка Ольга вместе с сыном Александром подала ходатайство на продление временной защиты еще 13 ноября. „Обещали дать положительный ответ через месяц, но сейчас прошло почти два, и ответа нет“, — обеспокоена беженка. Срок действия ее документов заканчивается через две недели, и женщина всерьез задумалась о том, что ее ждет и сможет ли она дальше находиться в Эстонии легально.
С подобной ситуацией столкнулись многие военные беженцы, которые стали продлевать временную защиту. Олена из Харькова — одна из тех, кто подала ходатайство на продление за полтора месяца до окончания защиты. „Все, как мне рекомендовали в полиции. Но сейчас я очень сильно нервничаю, так как ответа нет, а дозвониться до отделения не удается уже несколько дней“, — волнуется украинская беженка.
На различных форумах и группах в соцсетях тема продления временной защиты — самая обсуждаемая.
Журналист RusDelfi обратился за комментарием по данной ситуации в Департамент полиции и погранохраны, где ответили, что сейчас граждане Украины, подававшие заявление на продление статуса временной защиты через электронную систему, действительно столкнулись с удлинившимся сроком ожидания.
„Это связано с большим количеством желающих продлить статус временной защиты, — комментирует ситуацию Марина Пылдма, комиссар бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны. — Сразу хотелось бы успокоить тех граждан Украины, у которых первичный срок статуса защиты подходит к концу. Мы учитываем срок истечения статуса при обработке заявлений и берем их в работу в приоритетном порядке. Однако есть вероятность, что кто-то может получить подтверждение о продлении статуса буквально в последний день действия предыдущего. При этом даже если вдруг строк действия статуса истек, а ответа от Департамента полиции так и нет, это не повод для беспокойства — никто не будет высылать граждан Украины с просроченным статусом временной защиты, если заявление о его продлении у нас в работе“.
Напомним, гражданам Украины и членам их семей, которые бежали из страны после начала военной агрессии со стороны России, начавшейся 24 февраля 2022 года, согласно решению Правительства Эстонии, предоставлялась временная защита, то есть вид на жительство сроком действия один год. В дальнейшем украинские беженцы обязаны продлевать временную защиту. Эстонским государством сейчас установлены сроки, по которым временная защита, полученная на основании ходатайства, поданного до 9 сентября 2023 г., действует в течение одного года, после чего для ее продления следует подать новое ходатайство. Временная защита, полученная на основании ходатайства, поданного начиная с 10 сентября 2023 года, действует до марта 2025 года.
Ходатайство о продлении вида на жительство на основании временной защиты можно подать не раньше, чем за три месяца до истечения срока действия вида на жительство. В Департаменте полиции и погранохраны рекомендуют подать ходатайство не позднее, чем за месяц до истечения срока действия вида на жительство.
Обладание временной защитой или продление временной защиты не являются обязательными. Все граждане Украины имеют право продолжать находиться и жить в Эстонии также и без подачи ходатайства о предоставлении временной защиты, однако в этом случае нет вида на жительство и сопутствующих ему социальных гарантий.
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