Танель Кийк и еще несколько видных центристов вышли из партии. Дальше - к социал-демократам?

Более подробно о своих планах на будущее стороны раскроют на пресс-конференции, которая начнется сегодня в 11 часов утра. Из вышеупомянутых там нет только Керсти Сарапуу, которая сейчас находится за границей.

Юри Ратас по-прежнему является членом Центристской партии.

Совсем недавно Центристскую партию покинуло несколько видных политиков: Тынис Мелдер, Таави Аас, Мария Юферева-Скуратовски. Недавно о возможном уходе заявил председатель фракции в парламенте Танель Кийк - он подумывает о трансфере в ряды социал-демократов. К тому же бывший лидер центристов Юри Ратас начал предвыборную кампанию, говорят, он может возглавить список Isamaa на выборах в Европарламент. Политическую силу может покинуть и член правления Яак Ааб.

Вчера днем председатель таллиннского округа соцдемов Раймонд Кальюлайд призвал однопартийцев взвесить все за и против о выходе из коалиции в Таллинне. Они образуют союз в горуправе как раз с центристами. По его словам, Кылварт плохой руководитель, а партия трансформировалась в русскую политическую силу.

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