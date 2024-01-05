Мужчина, выбежавший обнаженным на шоссе, находился под воздействием галлюциногенных грибов

4 ноября 2023 года в 19.29 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожном происшествии в Тартумаа в деревне Кардла на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа. Несчастье случилось на отрезке дороги, где разрешено двигаться с максимально допустимой скоростью 110 км/час.