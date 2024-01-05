Бэби-бум! В 2023 году в Ида-Вируской центральной больнице родилось больше детей, чем годом ранее

Мальчиков родилось традиционно немного больше, чем девочек. Мальчиков было 193, девочек - 157. Близнецов было 2 пары. По сравнению с 2022 годом, в 2023 было на 13 родов больше, хотя в общем в последние годы по всей Эстонии наблюдается снижение рождаемости.