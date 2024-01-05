05.01.2024, 08:05
Бэби-бум! В 2023 году в Ида-Вируской центральной больнице родилось больше детей, чем годом ранее
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В 2023 году в Ида-Вируской центральной больнице были роды 348 раз. На свет появилось 350 младенцев
Мальчиков родилось традиционно немного больше, чем девочек. Мальчиков было 193, девочек - 157. Близнецов было 2 пары. По сравнению с 2022 годом, в 2023 было на 13 родов больше, хотя в общем в последние годы по всей Эстонии наблюдается снижение рождаемости.
В 2022 году были роды 335 раз. На свет появилось 340 новорожденных. Мальчиков родилось 162, девочек - 178. Близнецов было 5 пар. Особенностью 2022 года было то, что количество рожденных девочек опередило количество рожденных мальчиков.