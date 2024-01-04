Департамент транспорта предупреждает: обильный снегопад усложнил дорожные условия

Снегопад, дошедший до островов, а также западной и юго-восточной Эстонии, сделал дороги местами очень скользкими. Поскольку при этом продолжают преобладать низкие температуры, противоскользящие средства не действуют эффективно. Ветер также усилился, из-за чего видимость в районах с осадками очень плохая. Снегопад и как следствие - тяжелые дорожные условия достигнут северной Эстонии поздним вечером и восточной Эстонии ночью, а утром осадки станут более интенсивными.

Завтра утром стоит иметь в виду, что дорога займет значительно больше времени из-за очень сложных дорожных условий. Департамент транспорта просит участников дорожного движения быть особенно осторожными в районах осадков, значительно снижать скорость движения, соблюдать большую дистанцию, чем обычно. Не обязательно двигаться с максимально допустимой скоростью движения. Всегда необходимо выбирать скорость, соответствующую условиям движения и дорожным условиям.

Прежде чем отправиться в путь, стоит ознакомиться с дополнительной информации о дорожных условиях здесь - www.tarktee.ee.