05.01.2024, 07:48
Эксперт: сегодня цена на электричество установит абсолютный рекорд. Когда ждать снижения?(15)
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Эксперт концерна Eesti Energia объясняет, что сверхвысокая цена на электроэнергию сохранится у нас до начала следующей недели. Необычным явлением является то, что ветроэнергетика в настоящее время вносит неожиданно малый вклад. Однако главным „виновником“ роста цен является увеличение потребления в регионе, которое, в свою очередь, ставит новые рекорды, пишет Ärileht.