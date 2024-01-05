Экономика
05.01.2024, 07:48

Эксперт: сегодня цена на электричество установит абсолютный рекорд. Когда ждать снижения?

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В пятницу цена на электроэнергию заставит обладателей биржевых пакетов задуматься...
В пятницу цена на электроэнергию заставит обладателей биржевых пакетов задуматься...
ФОТО: MENTALMIND | SHUTTERSTOCK.COM VIA PUZZLEPIX

Эксперт концерна Eesti Energia объясняет, что сверхвысокая цена на электроэнергию сохранится у нас до начала следующей недели. Необычным явлением является то, что ветроэнергетика в настоящее время вносит неожиданно малый вклад. Однако главным „виновником“ роста цен является увеличение потребления в регионе, которое, в свою очередь, ставит новые рекорды, пишет Ärileht.

Директор по торговле энергией компании Eesti Energia Армен Каспаров прежде всего отмечает, что среднесуточная биржевая цена электричества составит в пятницу, 7 декабря, 890,54 евро за мегаватт-час, это исторический среднесуточный рекорд.

Прежний рекорд был установлен 17 августа 2022 года, когда среднесуточная биржевая цена составила 682,05 евро, и на третьем месте идет день 18 августа (555,18 евро).

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