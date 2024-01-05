Эксперт: сегодня цена на электричество установит абсолютный рекорд. Когда ждать снижения?

Эксперт концерна Eesti Energia объясняет, что сверхвысокая цена на электроэнергию сохранится у нас до начала следующей недели. Необычным явлением является то, что ветроэнергетика в настоящее время вносит неожиданно малый вклад. Однако главным „виновником“ роста цен является увеличение потребления в регионе, которое, в свою очередь, ставит новые рекорды, пишет Ärileht.