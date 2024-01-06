ИНТЕРВЬЮ | Глава Silmet о новом нарвском заводе: инвестор не побоялся строить в пограничной зоне, которую правительство может заминировать в любой момент

В одном из интервью несколько лет назад ты сказал, что вам удалось найти двух очень толковых людей с докторской степенью по гидрометаллургии из Мурманска и Магадана. Как дела обстоят сейчас, после начала войны, когда в Эстонии нулевая толерантность к работникам с российскими паспортами?

Хедхантинг помог найти много таких людей. После долгих, очень долгих переговоров мы перевезли их сюда. Очень крутые люди, которые искренне рады тому, что дважды в неделю их бесплатно учат эстонскому.

Наш руководитель отдела R&D и его жена сдали экзамен по эстонскому языку, гражданство у них в руках. А вот одного молодого человека — возможно, одного из лучших гидрометаллургов своего поколения — пришлось отправить в Канаду, потому что ему не продлили вид на жительство в Эстонии. Через два года он — бурят по национальности — станет гражданином Канады, знающим эстонский язык.

Так как ему пришла повестка, он не мог вернуться обратно в Россию. Там бы его сочли дезертиром, потому что он проигнорировал приказ о мобилизации. Выгонять из Ида-Вирумаа подобных молодых людей, которые говорят по-эстонски или имеют докторскую степень, не очень разумно.