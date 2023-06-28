400 рабочих мест в будущем и 100 млн евро на строительство сейчас: в Нарве начали возводить новый завод

На торжественную церемонию начала строительства в Нарву приехали CEO корпорации Neo Performance Materials Константин Караяннопулос и эстонский министр экономики и инфотехнологий Тийт Рийсало. Гости Нарвы после торжественного запуска строительства посмотрели видеопоздравления, в том числе от президента Эстонии Алара Кариса и главы Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен, которая высоко оценила важность работы будущего завода для всего Европейского союза.

Днем руководитель корпорации, министр, а также Катри Райк, мэр Нарвы, и представитель EAS Каупо Реэде провели круглый стол с иностранными инвесторами.

Общая сумма инвестиций в новый завод NPM оценивается в 100 млн евро, из них 18,8 млн - это средства Фонда справедливого перехода. На данный момент это единственное промышленное предприятие, которое получило субсидию из этого фонда.

Завод магнитов будет обрабатывать редкоземельные металлы, которые производят в Силламяэ, на заводе редкоземельных металлов Silmet, также принадлежащем корпорации NPM. И если сейчас для создания магнитов продукция этого силламяэского завода отправляется в Китай и потом возращается в Европу, то с 2025 года обработка металлов будет проходить в Нарве.

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