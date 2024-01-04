ГРАФИК | Первый рекорд этой зимы: в пятницу цена на электричество подберется к 2000 евро

Начиная с 6 часов 5 декабря биржевая цена станет заметно расти. Утром самым дорогим электричество будет с 8 до 9 (1478,91 евро за мегаватт-час). А пик стоимости придется на период с 19 до 20 часов (почти 1900 евро за мегаватт-час)

В Финляндии биржевая стоимость электричества в пятницу будет такая же, как и в Эстонии. Как пишет YLE высокая цена обусловлена сильными морозами, которые привели к потреблению, близкому к рекордному. К тому же на финских электростанциях из-за неполадок выведены из строя ряд энергоблоков. По прогнозу финского продавца электроэнергии Väreen, цены несколько снизятся уже к выходным, а более существенно — на следующей неделе, когда морозы ослабеют.