Экономика
04.01.2024, 17:49

ГРАФИК | Первый рекорд этой зимы: в пятницу цена на электричество подберется к 2000 евро

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Обладателям биржевых пакетов в пятницу, 5 января, электричество обойдется довольно дорого
Обладателям биржевых пакетов в пятницу, 5 января, электричество обойдется довольно дорого
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В пятницу, 5 декабря, биржевая цена на электроэнергию заметно повысится, достигнув почти 1900 евро за мегаватт-час.

В пятницу ожидаются помимо морозов и кусачие цены на электричество.

Начиная с 6 часов 5 декабря биржевая цена станет заметно расти. Утром самым дорогим электричество будет с 8 до 9 (1478,91 евро за мегаватт-час). А пик стоимости придется на период с 19 до 20 часов (почти 1900 евро за мегаватт-час)

В Финляндии биржевая стоимость электричества в пятницу будет такая же, как и в Эстонии. Как пишет YLE высокая цена обусловлена сильными морозами, которые привели к потреблению, близкому к рекордному. К тому же на финских электростанциях из-за неполадок выведены из строя ряд энергоблоков. По прогнозу финского продавца электроэнергии Väreen, цены несколько снизятся уже к выходным, а более существенно — на следующей неделе, когда морозы ослабеют.

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