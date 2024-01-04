ВИДЕО | Кая Каллас сравнила Андруса Ансипа с автоматом по продаже газировки(25)
„В общем, вы, журналисты, знаете, что Андрус Ансип — это как автомат с газировкой. Бросишь туда монету — обязательно получишь лимонад. Если поставишь перед Ансипом микрофон, то обязательно будет что-то язвительное в сторону Каи Каллас. В этом отношении можно быть в нем уверенным“, - резюмирует премьер-министр Кая Каллас недавние заявления своего предшественника.
На прошлой неделе депутат Европейского парламента, бывший премьер-министр и экс-председатель Партии реформ Андрус Ансип сказал в эфире Vikerraadio, что Партии реформ необходимо изменить содержание и способы претворения в жизнь партийной политики, а также найти нового лидера вместо премьер-министра Каи Каллас. „Кредит доверия пропал и причиной этому — не только российский скандал, но и общее отношение и общий способ ведение политики“, - сказал он.