ВИДЕО | Кая Каллас сравнила Андруса Ансипа с автоматом по продаже газировки

На прошлой неделе депутат Европейского парламента, бывший премьер-министр и экс-председатель Партии реформ Андрус Ансип сказал в эфире Vikerraadio, что Партии реформ необходимо изменить содержание и способы претворения в жизнь партийной политики, а также найти нового лидера вместо премьер-министра Каи Каллас. „Кредит доверия пропал и причиной этому — не только российский скандал, но и общее отношение и общий способ ведение политики“, - сказал он.