Год богатства культур стартует в Эстонии. Что можно посетить?
Фонд Интеграции открывает Год богатства культур рядом специальных мероприятий, которые будут проводиться по всей Эстонии. Викторины и народные танцы, катание на санях, хоровое пение, ярмарки, знакомство с кухнями различных народов — мероприятия можно выбрать на любой вкус.
МЕРОПРИЯТИЯ
На Сааремаа: 12.01. в центре культуры Курессааре состоится завершение культурного года, а 13.01. в Центре культуры Ориссааре состоится праздник в честь открытия Года богатства культур.
В Йыгевамаа: 13.01. перезвон колоколов во всех церквях, в центре культуры Муствеэ на открытии Года богатства культур — мастерские, подвижные игры, народные танцы, катание на санях и другие мероприятия. Мы также приглашаем все храмы Эстонии присоединиться к инициативе Йыгевамаа и позвонить в колокола в субботу, 13 января, в 13:00. Перезвон колоколов местной церкви в прекрасную январскую субботу – это чудесный момент, который ничего не стоит, но который каждый был бы рад услышать по всей Эстонии.
В Валгамаа: 13.01 в домах культуры Отепя, Валга и Тырва состоятся викторины для всей семьи на тему культурного разнообразия.
В Ляэне-Вирумаа: 13.01 на центральной площади Раквере состоится открытие праздника с участием местных танцевальных коллективов и группы Põhja-Tallinn; в других местах – совместные спортивные игры для всей семьи и выступления местных культурных объединений в Вяйке-Маарья на холме Эбавере, Раккеском культурном центре, Азериском центре досуга, спортивном зале Виру-Нигула и спортивном центре Кунда.
В Ляэнемаа: 6.01 в Старом городе Хаапсалу пройдет ярмарка по случаю праздника Крещения, с выступлениями фольклорных ансамблей „Супрядки“ из Нарвы и „Былина“ из Хаапсалу, цыганских танцевальных коллективов и др.
В Рапламаа: 13.01 в Доме народного творчества Юуру будет открыт танцевальный клуб с эстонскими, марийскими и другими народными танцами, а также состоится знакомство с кухнями этих народов.
В Ида-Вирумаа: 13.01 в торговом центре Pargi в Йыхви состоится открытие Года богатства культур с народными песнями и танцами, гимнастическим праздником, совместными певческими играми. Также выступят Руслан и Руте Трочинские.
В Харьюмаа: 13.01 в Центре культуры Локса состоится концерт с участием местных музыкальных и танцевальных коллективов. В программе эстонские, русские, белорусские и грузинские народные песни.
В Ярвамаа: 13.01 в Пайде состоятся пешие прогулки и ориентирование на местности, а во дворе Центра времени Виттенштайн – концерт Уку Сувисте и городского оркестра Пайде с мастер-классами в помещениях.
В Пылвамаа: 12.01 состоится ежегодная церемония вручения местных наград Фонда культуры Kultuurkapital, которая объединит Год движения, Год сауны и Год богатства культур. Выступит ингерманландская танцевальная труппа Röntyskä.
В Тартумаа: 13.01 на катке Ратушной площади Тарту пройдет презентация объединений национальных меньшинств уезда под национальную музыку и катание на коньках.
В Вильяндимаа: 13.01 состоятся подвижные игры в разных самоуправлениях, затем праздник в центре „Сакала“ в Вильянди со знакомством с кухней мульгов и совместными танцами под аккомпанемент ансамбля Karmoška kamraadid.
В Пярнумаа: 13.01 в народном доме Кабли состоится знакомство с традиционной культурой кихнусцев и латышей, с танцами и угощениями.
В Вырумаа: 13.01 во всех самоуправлениях уезда (Антсла, Рыуге, Выру, Ласва, Вярска) будет курсировать культурный автобус с артистами, состоятся концерты танцев, хорового пения и народной музыки.
На Хийумаа: 12.01 в Центре досуга Кыргессааре состоится встреча нового тематического года с обществами Хийумаа: Kohvilähkrid, Odratolgused, Koldselõuamehed, Vandiraiujad, Varatõusjad и другими. Выступления театра-цирка Tsirkusetalu с огненным шоу, исполнители народных танцев, а с материка — гармонисты из Объединения малых аккордеонов (VLÜ).
В Таллинне: 13.01 в 13:00 в Таллиннской школе музыки и балета будут исполняться народные танцы, прозвучат народные песни, пройдут мастер-классы и подвижные игры. Под руководством министра культуры Год движения передаст эстафету Году богатства культур.
Мероприятия проводятся Фондом интеграции, который организует Год богатства культур, Центром эстонской народной культуры, объединяющим культурные объединения Эстонии, и Объединением народов Эстонии, исторически объединяющим национальные меньшинства. Поддержку оказывают Министерство культуры, Фонд „Капитал культуры Эстонии“ и местные самоуправления.
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