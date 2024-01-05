Год богатства культур стартует в Эстонии. Что можно посетить?

МЕРОПРИЯТИЯ

На Сааремаа: 12.01. в центре культуры Курессааре состоится завершение культурного года, а 13.01. в Центре культуры Ориссааре состоится праздник в честь открытия Года богатства культур.

В Йыгевамаа: 13.01. перезвон колоколов во всех церквях, в центре культуры Муствеэ на открытии Года богатства культур — мастерские, подвижные игры, народные танцы, катание на санях и другие мероприятия. Мы также приглашаем все храмы Эстонии присоединиться к инициативе Йыгевамаа и позвонить в колокола в субботу, 13 января, в 13:00. Перезвон колоколов местной церкви в прекрасную январскую субботу – это чудесный момент, который ничего не стоит, но который каждый был бы рад услышать по всей Эстонии.

В Валгамаа: 13.01 в домах культуры Отепя, Валга и Тырва состоятся викторины для всей семьи на тему культурного разнообразия.

В Ляэне-Вирумаа: 13.01 на центральной площади Раквере состоится открытие праздника с участием местных танцевальных коллективов и группы Põhja-Tallinn; в других местах – совместные спортивные игры для всей семьи и выступления местных культурных объединений в Вяйке-Маарья на холме Эбавере, Раккеском культурном центре, Азериском центре досуга, спортивном зале Виру-Нигула и спортивном центре Кунда.

В Ляэнемаа: 6.01 в Старом городе Хаапсалу пройдет ярмарка по случаю праздника Крещения, с выступлениями фольклорных ансамблей „Супрядки“ из Нарвы и „Былина“ из Хаапсалу, цыганских танцевальных коллективов и др.

В Рапламаа: 13.01 в Доме народного творчества Юуру будет открыт танцевальный клуб с эстонскими, марийскими и другими народными танцами, а также состоится знакомство с кухнями этих народов.

В Ида-Вирумаа: 13.01 в торговом центре Pargi в Йыхви состоится открытие Года богатства культур с народными песнями и танцами, гимнастическим праздником, совместными певческими играми. Также выступят Руслан и Руте Трочинские.