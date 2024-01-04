Экстренная пресс-конференция центристов. Кылварт: выборы председателя партии продолжаются(29)
Сегодня днем председатель Центристской партии Михаил Кылварт созвал экстренную пресс-конференцию, чтобы рассказать о происходящем в партии.
„Ничего не поделаешь, но кампания за пост председателя партии до сих пор продолжается. К сожалению, конгресс ничего не решил. Напряжение, созданное до съезда, сохранилось и после съезда“, - начал Кылварт.
„Перед конгрессом мы сказали, что 10 сентября будет решение, которое должно нас объединить, и с этим решением мы вместе пойдем вперед. Я лично был к этому готов. Перед съездом я сказал Танелю Кийку, что не буду баллотироваться в правление и не буду мешать ему, если он станет председателем, - продолжил он.
- Но однопартийцы выбрали меня. Для меня должность председателя Центристской партии не является вопросом личных амбиций – этого не было ни до съезда, ни сейчас.
К сожалению, приходится также признать, что перед съездом друг другу было сказано немало обидных слов. Было много личных нападок, была организована очень черная кампания, и это не обвинение. Мне тоже было больно. Очень жаль, что то, что на протяжении многих лет использовалось против партии, было использовано как оружие внутри партии. Да, тот же национальный вопрос и противостояние – Таллинна и других городов.
Я еще раз подчеркиваю, что эти нападки, которые используются против партии и внутри партии, являются искусственными. Основной посыл партии всегда заключался в укреплении солидарности. По-другому построить общество невозможно - если мы не сможем внести свой вклад или сделать все для того, чтобы общество было солидарным независимо, например, от возраста или национальности, то в такой маленькой стране мы ничего не добьемся“.
По его словам, основная претензия в его сторону - что он ненастоящий или недостаточно эстонец.
Кылварт добавил, что для него не новость информация о переговорах Танеля Кийка и соцдемов. Ему жаль, что Кийк все-таки решил уйти. „Это плохо, если люди уходят. Я работал с Танелем в одной команде. Мне жаль, что он решил уйти, но это его личное решение. Я постоянно с ним разговаривал и обсуждал проблемы. Но люди, для которых партия является главным мотиватором, остаются в Центристской партии, и это правильно. Но это не трагедия, когда человек, строящий свою политическую карьеру, решает, что его будущее где-то в другом месте“.
Комментируя слова Раймонда Кальюлайд о возможном выходе из коалиции соцдемов и центристов в Таллинне, Кылварт ответил, что Кальюлайд не тот человек, кто решает эти вопросы. Среди членов коалиции проблем мэр не видит.
„Юри Ратас – бывший председатель партии, поэтому, конечно, он очень важный человек для партии. Мне кажется, Юри, по крайней мере, насколько я читал его комментарии, не желает конструктивно сотрудничать с руководством Центристской партии. И это был не один или два комментария, их было довольно много. Все эти вещи можно было бы обсудить внутри партии, и я с ним тоже несколько раз встречался, обсуждал разные темы“, - уточнил Кылварт.
По итогу Кылварт подчеркнул, что готов сотрудничать со всеми и будет стараться сохранить в партии как можно больше человек.
До этого
Совсем недавно Центристскую партию покинуло несколько видных политиков: Тынис Мелдер, Таави Аас, Мария Юферева-Скуратовски. Недавно о возможном уходе заявил председатель фракции в парламенте Танель Кийк - он подумывает о трансфере в ряды социал-демократов. К тому же бывший лидер центристов Юри Ратас начал предвыборную кампанию, говорят, он может возглавить список Isamaa на Европарламентских выборах. Политическую силу может покинуть и член правления Яак Ааб.
Сегодня же днем председатель таллиннского округа соцдемов Раймонд Кальюлайд призвал однопартийцев взвесить все за и против о выходе из коалиции в Таллинне. Они образуют союз в горуправе как раз с центристами. По его словам, Кылварт плохой руководитель, а партия трансформировалась в русскую политическую силу.