Экстренная пресс-конференция центристов. Кылварт: выборы председателя партии продолжаются

„Ничего не поделаешь, но кампания за пост председателя партии до сих пор продолжается. К сожалению, конгресс ничего не решил. Напряжение, созданное до съезда, сохранилось и после съезда“, - начал Кылварт.

„Перед конгрессом мы сказали, что 10 сентября будет решение, которое должно нас объединить, и с этим решением мы вместе пойдем вперед. Я лично был к этому готов. Перед съездом я сказал Танелю Кийку, что не буду баллотироваться в правление и не буду мешать ему, если он станет председателем, - продолжил он.

- Но однопартийцы выбрали меня. Для меня должность председателя Центристской партии не является вопросом личных амбиций – этого не было ни до съезда, ни сейчас.

К сожалению, приходится также признать, что перед съездом друг другу было сказано немало обидных слов. Было много личных нападок, была организована очень черная кампания, и это не обвинение. Мне тоже было больно. Очень жаль, что то, что на протяжении многих лет использовалось против партии, было использовано как оружие внутри партии. Да, тот же национальный вопрос и противостояние – Таллинна и других городов.

Я еще раз подчеркиваю, что эти нападки, которые используются против партии и внутри партии, являются искусственными. Основной посыл партии всегда заключался в укреплении солидарности. По-другому построить общество невозможно - если мы не сможем внести свой вклад или сделать все для того, чтобы общество было солидарным независимо, например, от возраста или национальности, то в такой маленькой стране мы ничего не добьемся“.

По его словам, основная претензия в его сторону - что он ненастоящий или недостаточно эстонец.