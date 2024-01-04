Убийство на школьном стадионе: молодость здесь не аргумент - подсудимый останется за решеткой

К настоящему времени подсудимый находится за решеткой более восьми месяцев. Защита подала ходатайство на изменение меры пресечения, и применении на время процесса электронного надзора.

„Хотя Марк Якоб Яксон, согласно обвинению, совершил связанные с насилием преступления не находясь дома, по мнению суда это не исключено. Новые преступления Яксон может совершить как находясь дома, так и вне дома, потому что электронный надзор дает возможность в определенное время свободно перемещаться“, - говорится в постановлении судьи.