ГРАФИКА | Сколько средний житель Эстонии тратит на алкоголь? За десятилетие показатель увеличился на треть

В 2022 году домохозяйства в ЕС потратили 133 миллиардов евро на алкогольные напитки, что в пересчёте приблизительно составляет 15 миллионов евро в каждый час. Сумма немалая и эквивалентная 0,8% ВВП Евросоюза. Расходы на алкоголь сохраняют свою значимость и для эстонских домохозяйств, которые потратили на него 763 млн евро в 2022 году. Это почти в полтора раза больше, чем десять лет назад.