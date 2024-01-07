Экономика
07.01.2024, 09:27

ГРАФИКА | Сколько средний житель Эстонии тратит на алкоголь? За десятилетие показатель увеличился на треть

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Эстония опередила Финляндию. Как это возможно?
Александр Маляренко
экономист и аналитик данных
ФОТО: AYDO8 | Shutterstock

В 2022 году домохозяйства в ЕС потратили 133 миллиардов евро на алкогольные напитки, что в пересчёте приблизительно составляет 15 миллионов евро в каждый час. Сумма немалая и эквивалентная 0,8% ВВП Евросоюза. Расходы на алкоголь сохраняют свою значимость и для эстонских домохозяйств, которые потратили на него 763 млн евро в 2022 году. Это почти в полтора раза больше, чем десять лет назад.

Согласно статистике, доля расходов на „алкогольные напитки“ в общих потребительских расходах домохозяйств Евросоюза составила 1,6% в 2022 году. Это немного меньше, чем предыдущий год, что может свидетельствовать о некотором снижении интереса к алкоголю в потребительской корзине европейцев.

Среди членов ЕС самая высокая доля общих потребительских расходов на алкогольные напитки в 2022 году была зарегистрирована в Латвии (4,6%), Эстонии (4,2%), Польше (3,6%), Чехии, Хорватии и Литве (по 3,4%). Напротив, самые низкие доли были в Греции (1%) и Италии (0,9%), а еще в Нидерландах (1,2%), Испании, Мальте и Португалии (по 1,3%).

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