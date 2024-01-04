04.01.2024, 12:15
В среду температура опустилась местами до –29. В четверг на погодном фронте ожидается перелом
ФОТО: TIIT BLAAT | DELFI MEEDIA
Ранним утром в четверг, 4 января, рекорд холода нынешней зимы побит не был, хотя температура была всё-таки очень низкой. Но постепенно температурные показатели по всей Эстонии будут повышаться.
Дежурный синоптик Агентства по окружающей среде сообщил порталу Delfi, что в четверг рано утром термометр показывал, к примеру, в Нарве –27,3 градуса. В промежутке между 9 и 10 часами температура в Ида-Вирумаа была в районе –25 градусов, но в течение дня будет повышаться. В остальной Эстонии показатели были немного выше.