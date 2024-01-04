Новости Эстонии
04.01.2024, 12:15

В среду температура опустилась местами до –29. В четверг на погодном фронте ожидается перелом

 
ФОТО: TIIT BLAAT | DELFI MEEDIA

Ранним утром в четверг, 4 января, рекорд холода нынешней зимы побит не был, хотя температура была всё-таки очень низкой. Но постепенно температурные показатели по всей Эстонии будут повышаться.

Дежурный синоптик Агентства по окружающей среде сообщил порталу Delfi, что в четверг рано утром термометр показывал, к примеру, в Нарве –27,3 градуса. В промежутке между 9 и 10 часами температура в Ида-Вирумаа была в районе –25 градусов, но в течение дня будет повышаться. В остальной Эстонии показатели были немного выше.

Дежурный синоптик добавил, что мороз будет потихоньку отступать. Для сравнения: вчера в Ида-Вирумаа местами было 29 градусов мороза. Это и был рекорд холода нынешней зимы, который, по крайней мере в ближайшее время, побит не будет.

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