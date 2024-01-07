Скоро в школу! При какой температуре можно пропускать занятия?

В опубликованных в Государственном вестнике санитарно-гигиенических требованиях к школьной программе и учебным планам, касающихся здоровья, говорится следующее.

При проведении занятий учитывается индекс, который зависит от сочетания температуры воздуха и скорости ветра, а также реальноого влияния температуры окружающего воздуха на организм. Занятия могут быть отменены, если проезд в школу и обратно не организован, а фактическая температура окружающего воздуха составляет:

1) минус 20 ºC и ниже для 1-6 классов;

2) минус 25 ºC и ниже для 7-9 классов.

Несмотря на низкую температуру окружающего воздуха, для учащихся, пришедших в школу, организуются разнообразные мероприятия. Уроки физической культуры могут проводиться на открытом воздухе:

1) для учащихся 1-6 классов - при фактической температуре окружающего воздуха до минус 10 ºС;

2) для учащихся 7-12 классов - при фактической температуре окружающего воздуха до минус 15 ºС;

3) при умеренном ветре, при скорости ветра не более 8 м/с.

Фактическая температура окружающего воздуха оценивается на основе ежедневных метеорологических наблюдений, опубликованных на сайте EMHI, а также фактора охлаждения ветром, опубликованного на сайте Департамента здоровья.



То, как температура реально ощущается, можно также отследить на сайте ilm.ee в разделе „города“, кликнув по клавише „rohkem andmed“(больше данных - прим.ред.), а также на портале RusDelfi в разделе „погода“.



Эстония не покрыта вдоль и поперек метеорологическими станциями и в небольших местечках фактор охлаждения ветром можно рассчитать самостоятельно, взяв данные с домашнего термометра. Примерную скорость ветра можно узнать из прогноза погоды. На странице Департамента здоровья есть таблица, позволяющая высчитать фактор охлаждения ветром.

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