04.01.2024, 11:20
Сложные ледовые условия у островов: одному судну помогли, второму придется еще подождать
ФОТО: Скриншот
Из-за сильного ветра и торосистого льда в ночь на среду вблизи крупных эстонских островов во льду застряли два грузовых судна. Одно из них через заторы уже провели, помощь второму займет еще некоторое время.
В ночь на среду с проходящего транзитом через пролив Вяйнамери грузового судна Friendland поступило сообщение, что оно не может самостоятельно пройти мимо северо-восточного побережья острова Муху, потому что сильный восточный ветер забил путь ледяными торосами. В 15 часов среды из Виртсу на помощь отправился паром Tõll.