Новости Эстонии
04.01.2024, 11:20

Сложные ледовые условия у островов: одному судну помогли, второму придется еще подождать

 
Теплоход Friendland проходит рядом с Хийумаа
Теплоход Friendland проходит рядом с Хийумаа
ФОТО: Скриншот

Из-за сильного ветра и торосистого льда в ночь на среду вблизи крупных эстонских островов во льду застряли два грузовых судна. Одно из них через заторы уже провели, помощь второму займет еще некоторое время.

В ночь на среду с проходящего транзитом через пролив Вяйнамери грузового судна Friendland поступило сообщение, что оно не может самостоятельно пройти мимо северо-восточного побережья острова Муху, потому что сильный восточный ветер забил путь ледяными торосами. В 15 часов среды из Виртсу на помощь отправился паром Tõll.

„За полчаса судно удалось вывести изо льда, и лоцман Государственного флота в сопровождении парома направил теплоход в южном направлении к находящемуся у Вийрелайд пункту приема лоцмана, а оттуда Friendland продолжил свой путь вокруг Сааремаа и Хийумаа в сторону Финляндии“, - сообщила в четверг утром порталу Delfi руководитель пресс-службы Государственного флота Кристель Каськ.

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