Сложные ледовые условия у островов: одному судну помогли, второму придется еще подождать

В ночь на среду с проходящего транзитом через пролив Вяйнамери грузового судна Friendland поступило сообщение, что оно не может самостоятельно пройти мимо северо-восточного побережья острова Муху, потому что сильный восточный ветер забил путь ледяными торосами. В 15 часов среды из Виртсу на помощь отправился паром Tõll.