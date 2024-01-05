В Ида-Вирумаа соседи спасли жизнь двум мужчинам

Центр управления G4S получил сигнал пожарной тревоги, и поскольку связаться с клиентом не удалось, на место происшествия был отправлен патрульный экипаж. Приехав на место, патрульный охранник сообщил, что с квартирой клиента все в порядке, однако в соседней квартире пожар. Прибывшие на вызов спасатели взломали дверной замок и вошли в квартиру. Мебель в гостиной горела открытым пламенем, в квартире обнаружили двух мужчин – они были без сознания. До прибытия скорой спасатели оказывали пострадавшим первую помощь и потушили пожар. К моменту прибытия медиков мужчины пришли в сознание, их доставили в больницу. Причина пожара устанавливается.

„Это большая удача, что дым достиг датчика в соседней квартире и нам не приходится говорить о двух первых в этом году смертях по причине пожара. Будет уместным напомнить, что обязательно надо проверить, есть ли у вас дома исправный дымовой датчик. Имейте в виду, что срок службы дымового датчика, в зависимости от производителя, составляет от трех до десяти лет, и даже если датчик издает сигнал, когда вы нажимаете на тестовую кнопку, прибор уже может быть неисправен“, – подчеркнул руководитель подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла.

В минувшие выходные сигнал пожарной тревоги был зарегистрирован и в частном доме в Виймси (Харьюмаа). Информацию передали контактному лицу, и сначала человек попросил не высылать патруль и решил сам проверить ситуацию. Четыре минуты спустя он перезвонил и сообщил, что в доме пожар, и попросил прислать патруль. На месте происшествия выяснилось, что из-за неисправности в автоматике системы отопления „теплый пол“ техноузел дома горел открытым пламенем. Люди при инциденте не пострадали, помещения проветрили, а после того как спасатели провели проверку, жильцам разрешили вернуться в дом.

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