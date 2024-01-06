Эстонец на украинском фронте: русские даже раненых не выносят. На моих глазах они расстреляли свое отступающее подразделение

Оливер Метс (50), позывной „Энджин“ (Engine), отправился в Украину в самом начале полномасштабной войны. К настоящему времени он провел в Иностранном легионе 13 месяцев с перерывами. Ему знакомы и Бахмут, и Авдеевка, о которой сегодня ежедневно говорят в новостях. Был ранен, терял товарищей по оружию.

Войну в Украине, как сказал Оливер, по своей жестокости невозможно сравнить ни с одной международной миссией, в которой ему довелось участвовать, но мы не можем делать вид, что она нас не касается. Во всяком случае здесь, в Эстонии.