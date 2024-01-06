Новости Эстонии
06.01.2024, 21:55

Эстонец на украинском фронте: русские даже раненых не выносят. На моих глазах они расстреляли свое отступающее подразделение

 

  • Сейчас в Украине на фронте 10–15 эстонцев.

  • На российской стороне страшно боятся Иностранного легиона.

  • „Что это за люди, которые заставляют пленных пить бензин?“

Оливер Метс
Оливер Метс
ФОТО: Visuaal: Hele-Mai Kulleste | Delfi Meedia

Эстонский боец откровенно рассказывает на страницах издания Maaleht о том, с чем приходится сталкиваться на войне в Украине, какие задачи ему приходится выполнять, как удается справляться с гневом или страхом.

Оливер Метс (50), позывной „Энджин“ (Engine), отправился в Украину в самом начале полномасштабной войны. К настоящему времени он провел в Иностранном легионе 13 месяцев с перерывами. Ему знакомы и Бахмут, и Авдеевка, о которой сегодня ежедневно говорят в новостях. Был ранен, терял товарищей по оружию.

Войну в Украине, как сказал Оливер, по своей жестокости невозможно сравнить ни с одной международной миссией, в которой ему довелось участвовать, но мы не можем делать вид, что она нас не касается. Во всяком случае здесь, в Эстонии.

RusDelfi
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