06.01.2024, 21:55
Эстонец на украинском фронте: русские даже раненых не выносят. На моих глазах они расстреляли свое отступающее подразделение
Сейчас в Украине на фронте 10–15 эстонцев.
На российской стороне страшно боятся Иностранного легиона.
„Что это за люди, которые заставляют пленных пить бензин?“
ФОТО: | Delfi Meedia
Эстонский боец откровенно рассказывает на страницах издания Maaleht о том, с чем приходится сталкиваться на войне в Украине, какие задачи ему приходится выполнять, как удается справляться с гневом или страхом.
Оливер Метс (50), позывной „Энджин“ (Engine), отправился в Украину в самом начале полномасштабной войны. К настоящему времени он провел в Иностранном легионе 13 месяцев с перерывами. Ему знакомы и Бахмут, и Авдеевка, о которой сегодня ежедневно говорят в новостях. Был ранен, терял товарищей по оружию.