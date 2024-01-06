БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Готовы начать платить больше? С приходом нового года большинство товаров и услуг подорожали

На этот раз новый год принес несколько повышений налогов. Налог с оборота увеличился на все товары повседневного спроса, что, безусловно, в большей или меньшей степени отразится на расходах каждого жителя Эстонии. Другими словами, если за покупательскую корзину стоимостью 50 евро придется заплатить на 0,69 евро больше, то для более дорогих покупок разница уже значительнее. Если вы хотите купить новую Škoda за 29 060 евро в автосалоне, часть НСО в этой цене составит 5 239,52 евро в соответствии с новым налоговым законодательством. По старому закону эта же сумма составляла бы 4843,43 евро, то есть при покупке автомобиля придется заплатить на 396,09 евро больше.