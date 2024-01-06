Экономика
06.01.2024, 08:00

БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Готовы начать платить больше? С приходом нового года большинство товаров и услуг подорожали

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Январь 2024 года — тяжелый месяц для потребителей: много денег было потрачено на рождественские подарки, а давно объявленное повышение налогов наконец-то отражается на счетах
Январь 2024 года — тяжелый месяц для потребителей: много денег было потрачено на рождественские подарки, а давно объявленное повышение налогов наконец-то отражается на счетах
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

В рамках налоговых изменений большинство поставщиков услуг в Эстонии уже подняли цены. Отныне вам придется платить больше практически за все, пишет Delfi Ärileht.

На этот раз новый год принес несколько повышений налогов. Налог с оборота увеличился на все товары повседневного спроса, что, безусловно, в большей или меньшей степени отразится на расходах каждого жителя Эстонии. Другими словами, если за покупательскую корзину стоимостью 50 евро придется заплатить на 0,69 евро больше, то для более дорогих покупок разница уже значительнее. Если вы хотите купить новую Škoda за 29 060 евро в автосалоне, часть НСО в этой цене составит 5 239,52 евро в соответствии с новым налоговым законодательством. По старому закону эта же сумма составляла бы 4843,43 евро, то есть при покупке автомобиля придется заплатить на 396,09 евро больше.

Читайте в большом обзоре, насколько сильно повышение НСО повлияет на цены на топливо, продукты питания, энергоносители, услуги связи или кредиты!

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