ГРАФИК | Сегодня будет „кусаться“ не только мороз, но и цены на электроэнергию

У пользователей универсальной услуги в последнее время нет повода для радости, их скорее укоряют за то, что они приняли такое глупое финансовое решение. Однако 4 января их ждет приятная новость: биржевая цена будет почти в 2,5 раза выше по сравнению с минувшим днем.

Смотрите в графике, в какие часы цены будут „кусаться“ сильнее всего. Рекордов не ожидается, но скачок будет сильным. Еще одна аномалия заключается в том, что средняя цена на электроэнергию в Финляндии в среднем за сутки будет всего на несколько евро выше, чем в странах Балтии.

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