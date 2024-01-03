03.01.2024, 20:33
ФОТО | Трагическая авария в Тартумаа: ребенок остался без матери, отец в больнице в критическом состоянии. Кто нарушил правила дорожного движения?
Супруги из Тарту остановили свой автомобиль на автобусной остановке в деревне Вяйке-Ракке и вышли подышать свежим воздухом. Их маленький ребенок остался в машине. Затем произошло сильное столкновение. По словам ведущего дело лейтенанта полиции, произошло неудачное стечение обстоятельств.
Было раннее утро 30 декабря, около семи. Ситуация для водителей осложнялась тем, что шел дождь. В это время было еще темно, поэтому видимость на дорогах была плохой.
34-летняя женщина и 37-летний мужчина, ехавшие на автомобиле Chrysler из Тарту в сторону Вильянди, остановились в деревне Вяйке-Ракке волости Эльва. Как подтвердили в PPA, машина была припаркована в „кармане“ автобусной остановки на левой стороне дороги.