ФОТО | Трагическая авария в Тартумаа: ребенок остался без матери, отец в больнице в критическом состоянии. Кто нарушил правила дорожного движения?

Было раннее утро 30 декабря, около семи. Ситуация для водителей осложнялась тем, что шел дождь. В это время было еще темно, поэтому видимость на дорогах была плохой.

34-летняя женщина и 37-летний мужчина, ехавшие на автомобиле Chrysler из Тарту в сторону Вильянди, остановились в деревне Вяйке-Ракке волости Эльва. Как подтвердили в PPA, машина была припаркована в „кармане“ автобусной остановки на левой стороне дороги.

Пара вышла из машины и вышла прогуляться вдоль остановки. Их малыш остался в машине в автокресле.