Сколько денег потратили на рождественские подарки жители стран Балтии?

По данным Paysera, стоимость покупательской корзины в этот период составила 63 евро, что немного больше, чем средний показатель в 61 евро, зафиксированный за тот же период в 2022 году.

Когда покупатели не оплачивали покупки сразу, а выбирали рассрочку или способ оплаты „Купи сейчас, заплати потом“, стоимость корзины была значительно выше – средняя сумма покупки в кредит достигала 460 евро.

„Изучение торговых данных показывает, что, исключая выходные „Черной пятницы“, больше всего денег онлайн было потрачено в третью неделю декабря – 24 млн евро. На той же неделе был достигнут и рекорд декабря 2023 года – 11 декабря общая сумма покупок на 52% превысила средний показатель декабрьского дня“, — сказал генеральный директор Paysera Мариюс Планчюнас.

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