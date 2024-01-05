Сколько денег потратили на рождественские подарки жители стран Балтии?
В компании Paysera подсчитали, что с Черной пятницы до Сочельника, в самый интенсивный период покупок рождественских подарков, в интернет-магазинах и на сайтах услуг покупатели стран Балтии совершили покупки на 102 млн евро. По сравнению с предыдущим месяцем, сумма, потраченная онлайн на товары в этот период, увеличилась на 16% или 19 млн евро. Об этом пишет литовский портал Delfi.
По данным Paysera, стоимость покупательской корзины в этот период составила 63 евро, что немного больше, чем средний показатель в 61 евро, зафиксированный за тот же период в 2022 году.
Когда покупатели не оплачивали покупки сразу, а выбирали рассрочку или способ оплаты „Купи сейчас, заплати потом“, стоимость корзины была значительно выше – средняя сумма покупки в кредит достигала 460 евро.
„Изучение торговых данных показывает, что, исключая выходные „Черной пятницы“, больше всего денег онлайн было потрачено в третью неделю декабря – 24 млн евро. На той же неделе был достигнут и рекорд декабря 2023 года – 11 декабря общая сумма покупок на 52% превысила средний показатель декабрьского дня“, — сказал генеральный директор Paysera Мариюс Планчюнас.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.