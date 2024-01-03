„Мамочка, помоги, мне больно!“ В Вильнюсе в многоэтажном жилом доме произошел взрыв. Спустя сутки под обломками нашли тело ребенка(11)
О том, что в доме остался ребенок, спасателям сообщила его мать. Она умоляла спасти ее мальчика. Саму женщину увезли в больницу.
Сестра мальчика в социальной сети оставила запись, в которой рассказала об обстоятельствах происшествия.
„Взрывной волной разрушило стену в комнате моей мамы. На кровати лежал мой семилетний брат. Во время взрыва стена упала на моего брата и зажала его, мама пыталась вытащить его, но не смогла. Он только повторял: „Мамочка, помоги, мне больно“. Мама гладила его по голове. Вбежали трое мужчин, мы не знаем, кто это был - пожарные или соседи. Они стали тащить маму, но она кричала, что не уйдет, что там ее сын. Она кричала и показывала на моего зажатого брата, но ее насильно увели“, – написала сестра погибшего мальчика.
Заместитель директора Департамента пожарной безопасности и спасения Миндаугас Канапицкас сказал, что спасатели в дыму мальчика не видели, было не только много дыма, но и стоял сильный жар.
„На расстоянии вытянутой руки пожарные-спасатели из-за дыма и жара ничего не видели. Не было ни голосов, но других признаков жизни рядом, не было признаков нахождения живых людей. Была лишь информация, что в эпицентре взрыва находятся два человека“, – сказал он.
Мать мальчика и еще троих пострадавших врачи увезли в больницу. До ребенка спасатели добраться не могли, были опасения, что дом может рухнуть. К сожалению, мальчик погиб.
„Во время осмотра здания извне в 4.17 часов было замечено тело ребенка. В 7.12 часов сообщили о ликвидации огня“, – информировала представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене.
Тело ребенка до сих пор остается в доме. Глава Вильнюсской полиции Ренальдас Жеконис сказал, что расследование еще не начато. Собирают информацию для расследования по 2 ч. 187 ст. УК ЛР в связи с порчей и уничтожением имущества.
„Материалы собирают по факту, в связи с ситуацией, которую мы сейчас наблюдаем. Когда коллеги-спасатели смогут войти внутрь, когда эксперты смогут сказать, что стало причиной взрыва и пожара, тогда сможем заняться юридической оценкой как в рамках статьи УК, так и в вопросе выяснения причин смерти людей, тела которых найдены“, – сказал Жеконис. Пока нет возможности попасть внутрь здания из-за небезопасной ситуации. Жеконис сказал, что полиция круглосуточно охраняет дом и имущество жителей.
По предварительным данным, после взрыва были эвакуированы 8 человек. Двоих спустили вниз с помощью подъемника, других вывели по лестнице. Некоторых пожарные-спасатели нашли уже в подъезде и вывели на улицу. Всего были спасены 15 человек. 4 пострадавших увезли в больницу. Около 15 часов были обнаружены останки скончавшегося мужчины, личность его пока не установлена.
По данным полиции, во время взрыва были повреждены стены дома и перекрытия между этажами, выгорели шесть квартир, повреждены 4 автомобиля, которые стояли у дома: Toyota Yaris, VW Touran, Toyota Avensis и Škoda Rapid.
Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас заявил на пресс-конференции, что, согласно первоначальному заключению экспертов, жилой дом непригоден для эксплуатации. По его словам, это означает, что ни в одной из 30 квартир нельзя будет жить. По словам мэра, пока неизвестно, смогут ли жители когда-нибудь вернуться в него.
По данным мэрии, из-за пожара без крова остались 57 жильцов дома. Некоторые из них временно разместились в гостиницах, другие — у родственников.
Причина взрывов и пожара пока не ясна. Одна из возможных версий, ставших причиной взрыва, — утечка газа.
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