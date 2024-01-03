ЧП и криминал
03.01.2024, 18:02

„Мамочка, помоги, мне больно!“ В Вильнюсе в многоэтажном жилом доме произошел взрыв. Спустя сутки под обломками нашли тело ребенка

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Сестра погибшего мальчика: когда маму уводили спасатели, он был жив!
Место трагедии
Место трагедии
ФОТО: JULIUS KALINSKAS | Delfi Meedia

Во вторник в Вильнюсе, в районе Виршулишкес, после взрыва загорелся многоквартирный дом. В больницу были доставлены четверо пострадавших. Тело погибшего в доме ребенка пожарные-спасатели обнаружили только в среду утром, пишет литовский портал Delfi.

О том, что в доме остался ребенок, спасателям сообщила его мать. Она умоляла спасти ее мальчика. Саму женщину увезли в больницу.

Сестра мальчика в социальной сети оставила запись, в которой рассказала об обстоятельствах происшествия.

„Взрывной волной разрушило стену в комнате моей мамы. На кровати лежал мой семилетний брат. Во время взрыва стена упала на моего брата и зажала его, мама пыталась вытащить его, но не смогла. Он только повторял: „Мамочка, помоги, мне больно“. Мама гладила его по голове. Вбежали трое мужчин, мы не знаем, кто это был - пожарные или соседи. Они стали тащить маму, но она кричала, что не уйдет, что там ее сын. Она кричала и показывала на моего зажатого брата, но ее насильно увели“, – написала сестра погибшего мальчика.

Заместитель директора Департамента пожарной безопасности и спасения Миндаугас Канапицкас сказал, что спасатели в дыму мальчика не видели, было не только много дыма, но и стоял сильный жар.

„На расстоянии вытянутой руки пожарные-спасатели из-за дыма и жара ничего не видели. Не было ни голосов, но других признаков жизни рядом, не было признаков нахождения живых людей. Была лишь информация, что в эпицентре взрыва находятся два человека“, – сказал он.

Мать мальчика и еще троих пострадавших врачи увезли в больницу. До ребенка спасатели добраться не могли, были опасения, что дом может рухнуть. К сожалению, мальчик погиб.

„Во время осмотра здания извне в 4.17 часов было замечено тело ребенка. В 7.12 часов сообщили о ликвидации огня“, – информировала представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене.

Тело ребенка до сих пор остается в доме. Глава Вильнюсской полиции Ренальдас Жеконис сказал, что расследование еще не начато. Собирают информацию для расследования по 2 ч. 187 ст. УК ЛР в связи с порчей и уничтожением имущества.

„Материалы собирают по факту, в связи с ситуацией, которую мы сейчас наблюдаем. Когда коллеги-спасатели смогут войти внутрь, когда эксперты смогут сказать, что стало причиной взрыва и пожара, тогда сможем заняться юридической оценкой как в рамках статьи УК, так и в вопросе выяснения причин смерти людей, тела которых найдены“, – сказал Жеконис. Пока нет возможности попасть внутрь здания из-за небезопасной ситуации. Жеконис сказал, что полиция круглосуточно охраняет дом и имущество жителей.

По предварительным данным, после взрыва были эвакуированы 8 человек. Двоих спустили вниз с помощью подъемника, других вывели по лестнице. Некоторых пожарные-спасатели нашли уже в подъезде и вывели на улицу. Всего были спасены 15 человек. 4 пострадавших увезли в больницу. Около 15 часов были обнаружены останки скончавшегося мужчины, личность его пока не установлена.

По данным полиции, во время взрыва были повреждены стены дома и перекрытия между этажами, выгорели шесть квартир, повреждены 4 автомобиля, которые стояли у дома: Toyota Yaris, VW Touran, Toyota Avensis и Škoda Rapid.

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас заявил на пресс-конференции, что, согласно первоначальному заключению экспертов, жилой дом непригоден для эксплуатации. По его словам, это означает, что ни в одной из 30 квартир нельзя будет жить. По словам мэра, пока неизвестно, смогут ли жители когда-нибудь вернуться в него.

По данным мэрии, из-за пожара без крова остались 57 жильцов дома. Некоторые из них временно разместились в гостиницах, другие — у родственников.

Причина взрывов и пожара пока не ясна. Одна из возможных версий, ставших причиной взрыва, — утечка газа.

Министр внутренних дел: спасатели сделали все возможное

В ответ на появившиеся в публичном пространстве сомнения в том, сделали ли службы все для спасения всех жильцов дома во время пожара, вспыхнувшего в многоквартирном доме в Виршулишкес, министр внутренних дел Агне Билотайте утверждает, что сотрудники служб прибыли на место своевременно и приняли все необходимые меры.

„На данный момент я не могу сказать, что сотрудники чего-то не сделали. Думаю, сотрудники приняли все необходимые меры, прибыли вовремя. Но более подробные комментарии, наверняка, сегодня никто не может дать, пока не будет завершено расследование, пока не будут изучены все обстоятельства“, – заявила Билотайте журналистам в среду перед заседанием правительства. Министр подчеркнула, что после взрыва ситуация в многоквартирном доме была сложная.

„Я сама вчера ездила на место, чтобы узнать, как ведется управление силами, какова ситуация, как выглядит сам объект, потому что ситуация действительно выглядела очень сложной, а взрыв был мощным“, – подчеркнула Билотайте. – Сотрудники приняли все меры, прибыли вовремя, чтобы спасти людей. Благодаря профессионализму сотрудников было спасено действительно немало людей, они рисковали жизнью ради спасения людей. И действительно печально, что складываются такие ситуации, когда не удается спасти всех“.

Билотайте также выразила соболезнования родственникам погибших в пожаре.

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