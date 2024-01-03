„Мамочка, помоги, мне больно!“ В Вильнюсе в многоэтажном жилом доме произошел взрыв. Спустя сутки под обломками нашли тело ребенка

О том, что в доме остался ребенок, спасателям сообщила его мать. Она умоляла спасти ее мальчика. Саму женщину увезли в больницу.

Сестра мальчика в социальной сети оставила запись, в которой рассказала об обстоятельствах происшествия.

„Взрывной волной разрушило стену в комнате моей мамы. На кровати лежал мой семилетний брат. Во время взрыва стена упала на моего брата и зажала его, мама пыталась вытащить его, но не смогла. Он только повторял: „Мамочка, помоги, мне больно“. Мама гладила его по голове. Вбежали трое мужчин, мы не знаем, кто это был - пожарные или соседи. Они стали тащить маму, но она кричала, что не уйдет, что там ее сын. Она кричала и показывала на моего зажатого брата, но ее насильно увели“, – написала сестра погибшего мальчика.

Заместитель директора Департамента пожарной безопасности и спасения Миндаугас Канапицкас сказал, что спасатели в дыму мальчика не видели, было не только много дыма, но и стоял сильный жар.

„На расстоянии вытянутой руки пожарные-спасатели из-за дыма и жара ничего не видели. Не было ни голосов, но других признаков жизни рядом, не было признаков нахождения живых людей. Была лишь информация, что в эпицентре взрыва находятся два человека“, – сказал он.

Мать мальчика и еще троих пострадавших врачи увезли в больницу. До ребенка спасатели добраться не могли, были опасения, что дом может рухнуть. К сожалению, мальчик погиб.

„Во время осмотра здания извне в 4.17 часов было замечено тело ребенка. В 7.12 часов сообщили о ликвидации огня“, – информировала представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене.

Тело ребенка до сих пор остается в доме. Глава Вильнюсской полиции Ренальдас Жеконис сказал, что расследование еще не начато. Собирают информацию для расследования по 2 ч. 187 ст. УК ЛР в связи с порчей и уничтожением имущества.