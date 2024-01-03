Готов концептуальный проект пешеходной дорожки Какумяэ-Тискре-Табасалу

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, проектирование дорожки - это большой шаг вперед, поскольку в настоящее время отсутствует прямое пешеходное сообщение между пляжем Какумяэ и береговой линией Табасалу, а на улице Роостику отсутствует тротуар для пешеходов и велосипедистов. Концепция эскиза учитывает предложения местных жителей, поступившие в управу в осенний период 2021 года в ходе сбора идей.

Концепция эскиза вытекает из особенностей местности и существующей среды: тростник, вода и существующая природная среда. Основной чертой концепции является изогнутая, плавная форма, но в то же время тематика, которая сочетается с окружающей средой. При выборе мест расположения тротуаров и деревянных дорожек были учтены сложившиеся направления движения, позволяя перемещающемуся выбирать наиболее удобный маршрут и пункт назначения.

Проектируемая дорожка соединяет в Какумяэ дорожку на улице Райме с посёлком Табасалу в волости Харку. В эскизе также предусмотрены соединительные дорожки с двумя деревянными дорожками вдоль морского побережья до воды, где будут расположены места для отдыха и наблюдения за природой. Места расположения деревянных дорожек выбирались с учетом сохранения существующей природной среды.

Точные детали окончательной версии концепции эскиза, включая вопросы направления и пересечения пешеходных дорожек, восстановления прибрежной луговой растительности и очистки мелких водоемов, уточнятся на следующих этапах проектирования.

Публикация концептуального проекта и обсуждение проекта с общественностью запланированы на середину января.

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