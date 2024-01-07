СПРАШИВАЕТ ЧИТАТЕЛЬ | Почему на интернет-страницу Elron не зайти с ИД-картой?

Как сказал пресс-секретарь Elron Кристо Мяэ, среда самообслуживания на сайте Elron является, по сути, интернет-магазином, и поэтому войти в нее можно через электронную почту и, введя пароль. „В 2024 году Elron планирует использовать мобильное приложение, которое будет иметь функцию подтверждения льгот, войти в него можно будет через мобильный идентификатор или Smart-ID“, - сказал Мяэ.

Как добавил Мяэ, в настоящий момент на сайте Elron каждый может создать аккаунт пользователя. „Аккаунт можно создать с адресом электронной почты, так как он предназначен исключительно для того, чтобы пассажир мог записывать свою проездную карточку и активные билеты“, - сказал он.

Для проездной карточки человек может сам установить PIN-код, если хочет использовать имеющиеся на карточке деньги для оплаты билета в интернете. „Создающаяся сейчас на сайте учетная запись не связана с персональным кодом“, - добавил он..

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.