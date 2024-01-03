03.01.2024, 16:55
С завтрашнего дня разрешен выход на лед Псковского и Теплого озер
ФОТО:
В связи с улучшением ледовых условий с завтрашнего дня, 4 января, разрешен выход на лед, в том числе и на внедорожниках, на Псковском и Теплом озере.
Пешком и на внедорожниках с 4 января разрешен выход на лед:
Нарвское водохранилище (вездеход общей массой не более 300 кг)
Чудское озеро
Теплое озеро
Псковское озеро
Пеший выход разрешен на лед:
озеро Пабра
озеро Ванику
озеро Крийва
В целях сохранения жизни людей запрещен выход на лед следующих водоемов как пешком, так и на внедорожниках:
Река Нарва
озеро Паттина
Карта ледовой обстановки Чудских озер - здесь.
Карта ледовой обстановки реки Нарва и Нарвского водохранилища - здесь.
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