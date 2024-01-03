Новости Эстонии
03.01.2024, 16:55

С завтрашнего дня разрешен выход на лед Псковского и Теплого озер

 
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ФОТО: Eiliki Pukk

В связи с улучшением ледовых условий с завтрашнего дня, 4 января, разрешен выход на лед, в том числе и на внедорожниках, на Псковском и Теплом озере.

Пешком и на внедорожниках с 4 января разрешен выход на лед:

  • Нарвское водохранилище (вездеход общей массой не более 300 кг)

  • Чудское озеро

  • Теплое озеро

  • Псковское озеро

Пеший выход разрешен на лед:

  • озеро Пабра

  • озеро Ванику

  • озеро Крийва

В целях сохранения жизни людей запрещен выход на лед следующих водоемов как пешком, так и на внедорожниках:

  • Река Нарва

  • озеро Паттина

Карта ледовой обстановки Чудских озер - здесь.

Карта ледовой обстановки реки Нарва и Нарвского водохранилища - здесь.

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