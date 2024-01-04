Таллинн в новом году сосредоточится на повышении доступности культуры - в бюджете выделено 39,9 млн евро(3)
По словам вице-мэра Каареля Оя, важно обеспечить, чтобы все люди могли участвовать в культурной жизни и деятельности по интересам. „Все опросы и исследования подтверждают высокий интерес таллиннцев к участию в культурной жизни, но также отражают желание чаще посещать мероприятия. Для нас важно создавать для этого возможности и больше прежнего развивать доступность для людей с особыми потребностями“, - сказал Оя.
„В новом году доступность окажется в фокусе внимания, как в виде новых начинаний, так и при развитии традиционных мероприятий и услуг. Одним из примеров станут наши библиотеки, в которых большинство услуг доступны для всех, но люди могут сталкиваться с различными препятствиями, также можно существенно улучшить физическую доступность зданий. Мы провели масштабное картографирование и анализ с целью улучшения ситуации, и теперь приступаем к реализации мер“, - добавил вице-мэр.
В наступившем году впервые появилась возможность ходатайствовать о субсидии для организации культурных мероприятий, адресованных людям с особыми потребностями. Пилотный проект является одним из этапов формирования в Таллинне доступной среды в сфере культуры. В феврале будет опубликована подробная информация и условия участия в новом туре подачи ходатайств.
Крупнейшим объектом, развитие которого запланировано на 2024 год, в бюджете в области культуры по-прежнему является комплекс Таллиннского городского театра, который откроет двери в следующем году. Кроме того, в Таллиннской центральной библиотеке появится новый библиотечный автобус, продолжатся работы по реновации Дома братства Черноголовых, который находится в пользовании Таллиннской филармонии. В дальнейшем город ставит целью превратить его в центр музыкальной жизни Таллинна. Проведение необходимых работ продолжится в Центре русской культуры, начнется подготовка к реновации дома-музея Таммсааре. Будут обновлены экспозиции башни Кик-ин-де-Кёк, а также музея Мати Унта. В середине января откроется новая экспозиция детского музея Мийамилла. В ходе всех строительных работ отдельной целью является повышение доступности этих зданий.
„Деятельность ни одного таллиннского культурного учреждения в новом году не будет сокращена. Мы обеспечили всем городским библиотекам, музеям, театру и филармонии необходимые средства, чтобы и в непростое с экономической точки зрения время сохранить прежние объемы деятельности, и все они могли сосредоточиться в своей работе на сохранении прежнего высокого уровня и его повышении“, - добавил вице-мэр Оя.
Общий объем инвестиций в сфере культуры составит 21,6 млн евро. Инвестиции на сумму 825 000 евро направлены в Таллиннскую центральную библиотеку, на приобретение книг. „Библиотеки в наше время выполняют множество важных задач, но самые главные из них – это обеспечение бесплатного доступа для всех желающих к знаниям, информации и литературе. Это лучший способ создания равных возможностей, и мы видим, что потребность в этом в библиотеках растет“, - сказал Оя.
К концу 2024 года будет подготовлен новый библиотечный автобус с улучшенными условиями, который позволит увеличить доступность услуг библиотеки для населения, и является более экологичным. Также начато создание новой интернет-страницы библиотеки, что сделает использование услуг библиотеки еще более удобным и современным.
В нынешнем году продолжится проведение Музейных воскресений: каждое первое воскресенье месяца посетители могут приходить в филиалы Таллиннского городского музея и музеи Таллиннского литературного центра бесплатно.
Город продолжит в прежнем объеме поддерживать проведение важнейших международных фестивалей, таких как фестиваль „Темные ночи“, Tallinn Music Week, Jazzkaar, а также прием в Таллинне парусной регаты The Tall Ships Races в этом году.
В прежнем объеме продолжится реализация деятельности, согласно стратегии Города музыки ЮНЕСКО, а также поддержка важнейших городских мероприятий и мероприятий, организуемых городскими учреждениями, таких как фестиваль Биргитта, Литературная улица, Дни национальных культур, молодежный фестиваль „Ночь культуры“.
Общий объем бюджета Таллинна на 2024 год составляет 1,26 миллиарда евро.
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