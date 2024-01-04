Таллинн в новом году сосредоточится на повышении доступности культуры - в бюджете выделено 39,9 млн евро

По словам вице-мэра Каареля Оя, важно обеспечить, чтобы все люди могли участвовать в культурной жизни и деятельности по интересам. „Все опросы и исследования подтверждают высокий интерес таллиннцев к участию в культурной жизни, но также отражают желание чаще посещать мероприятия. Для нас важно создавать для этого возможности и больше прежнего развивать доступность для людей с особыми потребностями“, - сказал Оя.

„В новом году доступность окажется в фокусе внимания, как в виде новых начинаний, так и при развитии традиционных мероприятий и услуг. Одним из примеров станут наши библиотеки, в которых большинство услуг доступны для всех, но люди могут сталкиваться с различными препятствиями, также можно существенно улучшить физическую доступность зданий. Мы провели масштабное картографирование и анализ с целью улучшения ситуации, и теперь приступаем к реализации мер“, - добавил вице-мэр.

В наступившем году впервые появилась возможность ходатайствовать о субсидии для организации культурных мероприятий, адресованных людям с особыми потребностями. Пилотный проект является одним из этапов формирования в Таллинне доступной среды в сфере культуры. В феврале будет опубликована подробная информация и условия участия в новом туре подачи ходатайств.