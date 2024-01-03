Скандально известная кейтеринговая компания обанкротилась(2)
Тартуский уездный суд признал банкротом предприятие общественного питания Argmar Grupp OÜ, работающее под брендом Carmen Catering, пишет dv.ee.
Банкротным управляющим назначен Терье Эйпре, первое общее собрание кредиторов состоится 25 января. Заявление о банкротстве Carmen Catering подал Фонд предпринимательства и инноваций (EISA), т.е. бывший KredEx.
Ранее Äripäev писал, что срок погашения коронакризисного кредита Argmar Group на сумму 700 000 евро наступит только в 2026 году, однако компания не совершала платежи по кредиту в течение нескольких месяцев, в связи с чем в феврале фонд расторг договор и потребовал вернуть всю сумму.
Argmar Grupp проигнорировала как требования о погашении кредита, так и предупреждения о банкротстве, в связи с чем в сентябре EISA подал заявление о банкротстве компании.
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