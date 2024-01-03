Скандально известная кейтеринговая компания обанкротилась

Банкротным управляющим назначен Терье Эйпре, первое общее собрание кредиторов состоится 25 января. Заявление о банкротстве Carmen Catering подал Фонд предпринимательства и инноваций (EISA), т.е. бывший KredEx.

Ранее Äripäev писал, что срок погашения коронакризисного кредита Argmar Group на сумму 700 000 евро наступит только в 2026 году, однако компания не совершала платежи по кредиту в течение нескольких месяцев, в связи с чем в феврале фонд расторг договор и потребовал вернуть всю сумму.

Argmar Grupp проигнорировала как требования о погашении кредита, так и предупреждения о банкротстве, в связи с чем в сентябре EISA подал заявление о банкротстве компании.

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