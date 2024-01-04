Опрос: из-за повышения налога с оборота множество жителей Эстонии планируют совершать покупки в Латвии

Почти половина опрошенных (47%) ответили, что не задумывались об этом. Из тех, кто уже задумывался над этим вопросом, 59% ответили, что не планируют из-за повышения налога совершать покупки в соседних странах, а вот 41% респондентов уже думали о такой возможности.

Из тех, кто задумывался о шоппинге в соседних странах в связи с повышением налога с оборота, 2% планируют посетить Финляндию, 21% – Латвию, а 18% – и Финляндию, и Латвию. Опрос также показывает, что среди тех, кто отправится в этом году за покупками к южным соседям, мужчин в два раза больше, чем женщин.

Выяснилось, что жители Валгамаа в новом году собираются активно пересекать границу: почти две трети тамошних респондентов планируют в этом году отправиться за покупками в Латвию. За Валгамаа следуют Рапламаа и Пярнумаа, где почти треть респондентов планируют ездить за покупками в Латвию чаще, чем раньше.

Из-за повышения налога с оборота 29% жителей Харьюмаа планируют делать в Финляндии и Латвии больше покупок, чем раньше, а в Тартумаа ответивших таким образом оказалось 20%.

По словам руководителя отдела розничного банкинга Citadele Марины Хакиайнен, поездка за покупками в соседнюю страну может и не окупиться с точки зрения общей стоимости: „Очевидно, что из-за повышения налога с оборота цены в Эстонии немного вырастут, и сегодня шоппинг в Латвии может показаться привлекательным, но в то же время, учитывая, скажем, расход топлива и питание вне дома, это может уже того не стоить. Во время местных скидочных кампаний, безусловно, можно сэкономить значительно больше денег и времени, чем при совершении покупок в соседней стране“.

Опрос, проведенный по заказу банка Citadele в трех странах Балтии исследовательской фирмой Norstat, охватил по 1000 человек в каждой стране.