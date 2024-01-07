„У игрушечной Ferrari даже сиденья обиты той же кожей, что и у оригинала“. RusDelfi узнал, как устроен самый большой в Эстонии магазин масштабных моделей

„Например у этой, – Куус указывает рукой на Ferrari масштабом 1:18, – открываются двери, в салоне есть ремни безопасности, а сиденья обиты той же кожей, что и у оригинала“. Очевидно, что у недобросовестных граждан может возникнуть желание прикарманить такие изделия, однако владелец магазина предостерегает: „Информация о краже сразу станет общедоступной, так как наше сообщество очень маленькое. Поэтому продать украденное все равно не выйдет. Человек просто не сможет объяснить, откуда у него такое дорогое изделие“.

Помимо прочего, в магазине можно найти и сборные модели. К примеру, имеется Ford GT40 в масштабе 1:12. Понятно, что размер играет важную роль в ценообразовании: чем крупнее товар, тем выше его стоимость. Однако не менее важный фактор - детализация. Качественные модели, аккуратно передающие каждую деталь – толщину антенны или, скажем, дизайн дисков, – могут стоить до 3000 евро.

Что касается причин, по которым та или иная модель становится редкой, то это – непредвиденные обстоятельства. „Например, на судне контейнер, в котором находились модели, мог случайно выпасть в океан. И тогда от изначального тиража в 10 000 штук останется только 1000. В таком случае цена каждого изделия сразу возрастет“, – приводит Куус один из возможных вариантов. Как правило, дополнительные партии в таких случаях не предусмотрены, поэтому подобные товары чаще всего уходят на аукционы, где их довольно быстро скупают.

На полках в Modelsshop есть даже лимитированное издание: старый Тартуский пожарный автомобиль. Всего таких было выпущено 360 штук.

Сегодня у Кууса два помещения – одно под склад, в другом – выставочный зал, где представлены образцы товаров. Всего около 6 500 различных позиций, среди них военная техника, поезда, аварийно-спасательные автомобили, грузовики, легковые автомобили, общественный транспорт, спортивные машины, самолеты и многое другое.

Куус собирал машинки с самого детства. И, как это иногда бывает, со временем мальчишеское увлечение переросло в профессию. „Однажды один крупный производитель, с которым я уже много лет в хороших отношениях, спросил, не хочу ли я начать их продавать“, – делится своим путем в предпринимательстве мужчина.

Кроме того, товары стоимостью свыше €500 активно приобретают непосредственно у производителей, и в Эстонии спрос на такие изделия невелик.

Хочу купить. На что обращать внимание?

Если это разовая покупка, то Куус предлагает простой совет: выбирайте ту, что нравится больше.

Однако когда приходит время сформировать свою коллекцию, важно определиться с тем, каким образом вы хотите ее представить. Например, это могут быть, модели масштаба 1:18 – они впечатляют своей красотой и размерами, но, как подчеркивает эксперт, занимают много места. Важно учесть, что для выставки таких моделей потребуется значительное пространство в вашем доме. В сравнении с ними модели размером 1:43 могут быть более компактными, позволяя человеку разместить гораздо больше экспонатов на той же площади.

„Выбор может также зависеть от размера или тематики, например, вы можете решить сфокусироваться на коллекции автобусов в масштабе 1:43“, – поясняет Куус и добавляет, что следом стоит решить другой вопрос: собирать разнообразные модели или ограничиться автомобилями определенного исторического периода?

Многие коллекционеры отдают предпочтение тем автомобилям, которые вызывают у них интерес, или тем, на которых они лично ездили.

Важно отметить, что не каждому удается собрать все желаемые модели даже при наличии достаточных средств, так как разнообразие предложений на рынке слишком велико.

Энн рассказал о самой большой коллекции, о которой ему известно: 130 тысяч экземпляров. Но он допускает, что и это не предел. Но даже для такой коллекцией потребовались усилия нескольких человек, которые на протяжении многих лет посвящают себя исключительно этому хобби.

С другой стороны, при желании можно заказать любую модель на изготовление. Однако для этого нужно получить разрешение от владельца торговой марки.

Кто это покупает?

Куус уверяет, что составить характерный портрет человека, который покупает модели, – довольно сложно. „Покупают все: и те, кто вынужден трудиться целый месяц, чтобы собрать средства на покупку одного изделия, и те, кто обладает миллионами на банковском счету“. Пожалуй, единственное, что можно сказать наверняка – это преимущественно мужское развлечение, женщины собирают модели гораздо реже.

Многие коллекционеры относятся к своим изделиям с особой щепетильностью. Так, например, однажды в Modelsshop из Франции прислали обратно товар, поскольку, несмотря на наличие коробки, он не был упакован в пленку. „Мы открывали коробку, потому что проверяли изделие или фотографировали его, – объясняет Куус, отмечая, что, возможно, пленки и вовсе не было, – некоторые модели приходят вообще без коробки, только на подставке. Тем не менее, клиент вернул товар, полагая, что магазин продал изделие, находившееся в употреблении“.

Мини-мир С 27 по 28 мая в Таллинне пройдет традиционная выставка „Мини-мир “ , где будут представлены модели автомобилей, поездов, самолетов, выполненных в миниатюре. В этом году участники смогут также побороться за титул лучшей модели.

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