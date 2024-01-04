Специалист: Телефонные мошенники звонят всем подряд. Акцента только на русскоязычных нет

Телефонные мошенники продолжают атаковать жителей Эстонии — за год у полиции есть информация о 500 людях, пострадавших из-за телефонных звонков злоумышленников. Как лучше защититься от подобного рода махинаций, какие существуют радикальные методы борьбы с обманщиками и почему телефонное мошенничество сложно предотвратить на законодательном уровне? RusDelfi поговорил с руководителем транзитного телеком-оператора Nord Connect Михаилом Маркиным. Компания предоставляет услуги по передаче данных через интернет, голосовой связи и сетевым решениям и подключениям.
„В современном мире найти человека можно и другими способами, не только звонком“
Решить проблему телефонных мошенником достаточно сложно на законодательном уровне, считает Михаил. „Такие звонки зачастую поступают из-за пределов Евросоюза, поэтому сложно их и отследить, и кого-то преследовать. Это долго, муторно, а также сложно доказывается, — рассказывает руководитель компании. — Ведь внутри ЕС установить правовые рамки возможно, а так как это происходит извне, такими делами сложно заниматься. Потому на данный момент телефонное мошенничество полностью предотвратить невозможно“. Но некоторые методы борьбы все же есть. Один из них может помочь каждому с первых секунд распознать, что звонят именно мошенники. „Когда человек поднимает трубку и идет длинная пауза, — секунды 2-3 перед тем, как начинает говорить голос или что-то происходит на другом конце провода. Это один из звоночков — где-то осуществляется подозрительное соедине